Ida Nowakowska zniknęła z anteny "Pytania na śniadanie" pod koniec grudnia, ale nie tylko ona. Cała obsada śniadaniówki za rządów PiS została wymieniona na nowych prezenterów. - Za bardzo kojarzyli się ze starą władzą i Jackiem Kurskim czy Mateuszem Matyszkowiczem. Teraz czas na nowe rozdanie - donosił nasz informator. Nowakowska była jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy Telewizji Polskiej. Dała się poznać jako konferansjerka na wielu muzycznych wydarzeniach organizowanych przez TVP, a nawet współprowadziła Eurowizję Junior. Co ciekawe nie znika całkowicie z Telewizji Polskiej, ale zabezpieczyła swoje plany zawodowe na możliwość odsunięcia. Pracuje nad międzynarodowym projektem. Czy to oznacza wyprowadzkę z kraju?

Zobacz wideo Ida Nowakowska o szkoleniu wojskowym. Jakie wnioski wyciągnęła?

Ida Nowakowska zniknie z Polski? Mówi o pracy nad międzynarodowym projektem

Ida Nowakowska w rozmowie z "Super Expressem" nie ukrywała, że brakuje jej wczesnego wstawania i spotkań na planie "Pytania na śniadanie". Była prezenterka ujawniła, że w dalszym ciągu dostaje mnóstwo zapytań od widzów, którzy są ciekawi, gdzie można ją oglądać. Obecnie pracuje nad międzynarodowym projektem, jednak nie chciała zdradzić więcej. Wiadomo za to, że przebywa w Paryżu, a niebawem ma zawitać do USA. Tam studiowała aktorstwo na Wydziale Teatru, Filmu i Telewizji na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles. Jej mąż również jest Amerykaninem.

Kochałam te cudowne poranki spędzone wspólnie z gośćmi i widzami. Do dziś otrzymuje od nich tysiące listów, wiele osób spotkanych na ulicy pyta mnie, gdzie będzie mnie można zobaczyć, a to zobowiązuje. Obiecuję, że nie zawiodę. Obecnie pracuję nad międzynarodowym projektem, niedługo ponownie będę w USA, teraz jestem w Paryżu. Jest to dla mnie intensywny czas i nie mogę się doczekać, aby podzielić się efektami pracy

- wyznała Nowakowska.

Przy okazji gwiazda podkreśliła, że jej wartości pozostają niezmienne. - Nawet tutaj zatrzymują mnie na ulicy Polacy, którzy byli częścią naszej 'pytaniowej' rodziny. Te spotkania bardzo mnie inspirują i motywują do realizacji kolejnych projektów! Ważna jest dla mnie wiara, rodzina, historia Polski i jej walka o wolność i suwerenność i sojusz polsko-amerykański, wspieranie młodych talentów oraz literatury, sztuki, muzyki i tańca. To się nigdy nie zmieni. Dalej będę realizować projekty związane z tymi tematami - mówiła tabloidowi Nowakowska.

Prezenterka nie zniknęła całkowicie z Telewizji Polskiej. Można ją oglądać w "The Voice Kids", jednak program nagrano jakiś czas temu. - Zaczyna się emisja nowej edycji "The Voice Kids", programu, który był nagrany w zeszłym roku, realizowany przez firmę Rochstar dla TVP. Z firmą tą pracowałam też już wcześniej m.in. przy programie "Dance Dance Dance". To świetna, nowoczesna produkcja i bardzo cieszę się, że jestem jej częścią. Zapraszam do oglądania, to program dla wszystkich pasjonatów śpiewu i muzyki - dodała prezenterka. Więcej zdjęć znajdziecie w naszej galerii na górze strony.