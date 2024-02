Joanna Przetakiewicz jest założycielką i dyrektorką kreatywną domu mody La Mania. Projektantka od lat głośno mówi o pieniądzach i o tym, jak ważne jest to, aby kobiety były niezależne finansowo. W podcaście "W związku" prowadzonym przez Paulinę Koziejowską i Macieja Orłosia została zapytana o to, jak wyglądała ta kwestia podczas jej związku z Janem Kulczykiem.

Joanna Przetakiewicz o pieniądzach w związku z Janem Kulczykiem

Joanna Przetakiewicz w rozmowie podkreślała, że pieniądze dają niezależność i poczucie bezpieczeństwa, które jest niezwykle potrzebne kobietom. Wtedy pytanie zadała Paulina Koziejowska. - Tak sobie myślę, jak ty weszłaś w związek z Janem Kulczykiem, to ty miałaś swoje pieniądze. Okej, weszłaś w dużo większe pieniądze, ale miałaś swoje i przypuszczam, że w waszej relacji nie było problemu z twojej strony z rozmową. Bo często kobiety, jak wchodzą w związek z mężczyzną, który ma wyższą pozycję społeczną, finansową, boją się rozmawiać o tym, że on się wystraszy, że one nie mają nic i lecą na te jego pieniądze - powiedziała.

Joanna Przetakiewicz podkreśliła, że ona poznając Jana Kulczyka, była całkowicie niezależna. - Myślę, że nigdy nie doszłoby do naszego związku, gdyby nie to, że ja byłam kompletnie, totalnie niezależna. Pomimo że ja byłam matką trójki dzieci, rozwiedzioną, to ja byłam już na takim etapie, że ja pracowałam już od kilkunastu lat. Miałam swoją firmę, w związku z tym, to jest zupełnie inne postrzeganie kobiety, która jest niezależna, a takiej, która może być tą, co liczy na pewną pomoc, wsparcie, bez względu na to, jakie są jej uczucia - powiedziała.

Natomiast u mnie akurat ułożyło się tak, że ja miałam wybitnie świadomego partnera, który był bardzo fair. U nas to nigdy nie było problemem. Ale prawdą jest, że w większości przypadków, wymaga to ustaleń, szczgólnie jeśli jeszcze u nas było tak, że ja byłam jeszcze kobietą z trójką dzieci, no to też jest pewien plan na życie, zupełnie inny, niż gdy kobieta jest zupełnie sama. (...) To są wszystko szalenie delikatne tematy. Trzeba rozmawiać

- powiedziała Joanna Przetakiewicz.

Joanna Przetakiewicz o rozstaniu z Janem Kulczykiem

Jakiś czas temu Joanna Przetakiewicz przyjęła zaproszenie na rozmowę u Żurnalisty. Tam otworzyła się na temat powodów rozstania z przedsiębiorcą. Winowajcą było intensywne życie zawodowe i bycie w ciągłych rozjazdach. - W jakimś sensie zaczęła się ta sytuacja tak zagęszczać i my byliśmy tak zajęci, że takie życie potrafi cię przepalić - mówiła. Zdjęcia, gdy byli parą, znajdziecie w galerii na górze strony.