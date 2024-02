Daria Zawiałow i Piotr "Rubens" Rubik oficjalnie ogłosili, że się spotykają w lipcu 2022 roku. Mimo to niechętnie uchylali rąbka tajemnicy i rzadko obnosili się z życiem prywatnym w mediach społecznościowych. Raczej próżno było szukać wspólnych kadrów pary. Jeszcze w sierpniu ubiegłego roku pojawiły się pewne spekulacje, jakoby między tą dwójką nie działo się najlepiej. Mówiło się nawet o rychłym rozstaniu. Co na to wskazywało? Mianowicie przestali się wzajemnie obserwować na Instagramie, a także usunęli wspólne zdjęcie, którym obwieścili, że są razem. Przez długi czas żadna ze stron nie zabrała głosu w sprawie. Aż do teraz.

Daria Zawiałow i Piotr "Rubens" Rubik nie są już parą. "W mojej erze szczęśliwego singla"

Piotr "Rubens" Rubik zamieścił na Instagramie nowy post, który okrasił wymownym wpisem. Tym samym jasno dał do zrozumienia, że jego związek z piosenkarką należy już do przeszłości. "W mojej erze szczęśliwego singla. W mojej erze zawsze dumnego taty. W mojej erze drugiej płyty" - napisał. Pod opublikowanym postem dość szybko zaczęły pojawiać się komentarze. Internauci zamiast na rozstaniu bardziej skupili się na twórczości muzyka. "Tylko żebyśmy nie musieli długo czekać na płytę", "Mamy nadzieję, że szybko pójdzie i posłuchamy nowości", "Trzymam kciuki, bo robisz dobrą robotę" - pisali. Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do naszej galerii w górnej części artykułu.

Daria Zawiałow i Piotr "Rubens" Rubik - historia związku

Przypominamy, że Piotr "Rubens" Rubik i Daria Zawiałow potwierdzili swój związek w 2022 roku. Jednak znali się już wcześniej. Podobno po raz pierwszy spotkali się w 2014 roku i przez kolejne lata współpracowali ze sobą. Muzyk współtworzył dwie piosenki z jej debiutanckiej płyty zatytułowanej "A kysz" z 2017 roku. Oboje mieli też za sobą przeszłość rodzinną. Daria Zawiałow wcześniej była żoną Tomasza Kaczmarka z zespołu Cała Góra Barwinków. Z kolei Piotr "Rubens" Rubik w 2017 roku został tatą. ZOBACZ TEŻ: Tom Cruise już rozstał się z byłą żoną rosyjskiego oligarchy. Wytrzymali ze sobą raptem kilka miesięcy.