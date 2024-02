Caroline Derpieński jakiś czas temu wkradła się do świata show-biznesu i zagościła w nim na dłużej. Celebrytka zasłynęła z działalności w sieci. Dosłownie z dnia na dzień stała się sławna, a jej fenomen w dalszym ciągu stanowi łakomy kąsek dla mediów. Caroline Derpieński na co dzień mieszka i żyje za oceanem. Zdarza się jednak, że raz na jakiś czas powraca do rodzimych stron. Tak samo było i w tym przypadku. Fotoreporterzy przyłapali ją na lotnisku.

Caroline Derpieński przyleciała do Polski. Na lotnisku była cała w skowronkach

W niedzielę 25 lutego Caroline Derpieński przyleciała do Polski. Celebrytka wylądowała na lotnisku Chopina w Warszawie w godzinach popołudniowych. Tam już czyhali na nią paparazzi, a ona ubrana w jaskrawo różowy dresowy komplet dumnie kroczyła i z uśmiechem spoglądała na fotoreporterów. Celebrytka przyzwyczaiła nas do wyrazistego makijażu i nienagannie ułożonej fryzury. Nawet długi lot nie przeszkodził jej, by trzymać się tego wizerunku. Jak na razie nie wiadomo, ile Caroline Derpieński zdecyduje się zostać w ojczyźnie, jednak po przywiezionym bagażu, na który składa się niejedna, a kilka walizek, możemy wnioskować, że przyleciała na dłużej. Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do naszej galerii w górnej części artykułu.

Caroline Derpieński fot. AKPA

Caroline Derpieński pod lupą Krzysztofa Stanowskiego. Tak wygląda jej związek

Caroline Derpieński ostatnio stała się główną bohaterką materiału Krzysztofa Stanowskiego. Dziennikarz dokładnie prześwietlił przeszłość celebrytki. Na jaw wyszło kilka ciekawych faktów dotyczących jej życia prywatnego m.in. o działalności za oceanem, czy związku z rzekomym partnerem. W jednej z rozmów influencerka wyznała, że razem z Jackiem żyją na dwa domy. Mało tego para ma za sobą również terapię. - Myślę, że my po wielu upadkach zrozumieliśmy, że trzeba pójść na terapię, przepracować pewne rzeczy i teraz jesteśmy silniejsi, nie do rozłączenia. (...) Pomimo tego że mieszkamy na dwa domy, to ja jednak uważam, że to lepiej współpracuje, bo i tak pomieszkujemy u siebie. Ja u niego, on u mnie. (...) Taki model związku dla nas jest najlepszy - mówiła w materiale. ZOBACZ TEŻ: Caroline Derpieński pokazała, jak mieszka w USA. To nie willa. Stanowski wylicza jej kłamstwa.