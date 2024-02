Edyta Jungowska zasłynęła rolą siostry Bożenki w "Na dobre i na złe". Zagrała też w serialu "Ja wam pokażę!" czy filmie "Detektyw Bruno". Mimo popularność usunęła się w cień i skupiła na prowadzeniu własnego wydawnictwa. W jednym z wywiadów wyznała, że chętnie częściej występowałaby na szklanym ekranie, ale czeka na czas, kiedy będzie dostawać lepsze role. - Ten zawód bywa okrutny dla kobiet, bo w miarę upływu lat nabieramy większego doświadczenia, rozwijamy warsztat, a potem okazuje się, że jest za późno, żeby to pokazać, i coraz mniej ciekawych ról - mówiła w "Urodzie Życia". Aktorka zazwyczaj unika pokazywania się na ściankach podczas medialnych wydarzeń. Tym razem zrobiła wyjątek i pojawiła się na premierze spektaklu "Siostrunie", gdzie nie unikała pozowania do zdjęć. Jak teraz wygląda?

REKLAMA

Zobacz wideo Artyści działający w różnych dziedzinach sztuki. Nie spodziewaliście się tych nazwisk!

Edyta Jungowska po długiej nieobecności na salonach. Od lat jest wierna temu uczesaniu

Edyta Jungowska była ulubienicą widzów, ale mimo popularności zdecydowała się nagle pożegnać z produkcją "Na dobre i na złe". Gwiazda od 2010 roku prowadzi własne wydawnictwo, które słynie z audiobooków dla dzieci i młodzieży. Jungowska nie ukrywała, że początki własnej działalności były ciężkie, ale w pracy może liczyć na pomoc wieloletniego partnera Rafała Sabary. Nie rzuciła aktorstwa, jednak o wiele rzadziej pojawia się na ekranie. Przypomniała o sobie 24 lutego na oficjalnej premierze spektaklu "Siostrunie", który wystawiano na deskach Teatru Kwadrat.

Edyta Jungowska po długiej nieobecności na salonach. Od lat jest wierna temu uczesaniu Edyta Jungowska po długiej nieobecności na salonach. Fot. AKPA

58-letnia aktorka chętnie pozowała fotoreporterom do zdjęć. Na wydarzeniu pojawiła się w czarnym od stóp do głów zestawie. Prostą sukienkę zestawiła z płaszczem sięgającym kostek, do którego dobrała skórzane botki oraz torebkę listonoszkę na pasku. Uwagę zwraca fryzura aktorki, która przez lata niewiele się zmieniła. Edyta Jungowska temu uczesaniu jest wierna od lat. Prezentowała się bardzo szykownie w ciemnym zestawie i elegancko przyciętych włosach z dłuższa grzywką. Jak wam się podoba stylizacja aktorki? Więcej zdjęć Edyty Jungowskiej znajdziecie w naszej galerii na górze strony.