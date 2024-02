"Na dobre i na złe" emitowane jest w TVP2 od 1999 roku. Przez lata z produkcji odeszło wiele gwiazd, wokół których kręcił się kiedyś serial m.in. Małgorzata Foremniak, Artur Żmijewski, Krzysztof Pieczyński, Ewa Skibińska, Emilia Krakowska, Katarzyna Bujakiewicz, Edyta Jungowska, Kamilla Baar, Marek Bukowski, Dorota Segda, Paweł Wilczak, Beata Ścibakówna, Jan Wieczorkowski czy Ilona Ostrowska. Na początku marca widzów czeka kolejne pożegnanie. Tym razem o rozstaniu z produkcją zdecydowała Marta Żmuda Trzebiatowska, czyli odtwórczyni roli Hanny Sikorki. Choć kilka odcinków później w serialu pojawi się nowa bohaterka, producenci od jakiegoś czasu planują, by przywrócić do niego jedną z dawnych gwiazd.

Scenarzyści "Na dobre i na złe" chcą ściągnąć stare gwiazdy serialu

Od kiedy TVP jest w stanie likwidacji, producenci popularnych seriali drżą o swoją przyszłość. Wprawdzie póki co nie ma żadnych przesłanek o kasowaniu znanych seriali, ale uprzedzając fakty, stwierdzili, że wokół serialu o lekarzach z Leśnej Góry na wszelki wypadek trzeba narobić szumu. Chodzi o to, by zawczasu podnieść oglądalność, która i tak jest dobra. Pomóc w tym może ściągnięcie serialowych ikon. Według naszych informacji scenarzyści mają swoje typy, które ponownie widzieliby na ekranie.

Nie jest tajemnicą, że najmilej widziany jest powrót Małgorzaty Foremniak i Artura Żmijewskiego. Tym bardziej że w serialu jest ich córka, czyli Julka Burska. Satysfakcjonowałby ich nawet angaż tych gwiazd tylko na jeden odcinek. W amerykańskich "Chirurgach" dawne gwiazdy serialu, co jakiś czas pojawiają się gościnnie i w "Na dobre i na złe" chcą iść tym tropem. Świetnym pretekstem do ściągnięcia rodziców Julki byłaby np. jakaś ważna uroczystość rodzinna

- mówi nam nieoficjalnie osoba, która pracuje przy serialu.

Nowa lekarka w Leśnej Górze

Na razie nie wiadomo, czy aktorzy dostali już propozycje powrotu, czy tylko ich nazwiska pojawiają się na spotkaniach scenarzystów, podczas których wymyślane są nowe wątki. Póki co produkcja informuje o nowej lekarce w Leśnej Górze. "Mamy przyjemność ogłosić, że już wkrótce nasz zespół ubogaci się na stałe o kolejną znakomitość. Przedstawiamy wam Igę Kaczorowską, specjalistkę w dziedzinie interny i reumatologii, którą powitamy w Leśnej Górze już w odcinku 915." - czytamy na oficjalnym Instagramie serialu. Wiadomo, że wcieli się w nią Anna Szymańczyk. Aktorka w ostatnim czasie może pochwalić się sporymi sukcesami. Głośno zrobiło się o niej za sprawą roli Zośki w "Znachorze" Netfliksa. Poza tym od niedawna oglądamy ją w reaktywowanej "Camerze Cafe", gdzie wciela się w postać Fretki.

