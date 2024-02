Katarzyna Sokołowska w 2022 roku została mamą. 49-letnia wówczas modowa reżyserka stroniła raczej od pokazywania swojego prywatnego życia, a tym bardziej twarzy dziecka. Od jakiegoś czasu Sokołowska chwali się nowymi kadrami ze swojej codzienności, której nieodłącznymi elementami są jej partner i półtorej roczny syn Iwo Lew. Tegoroczne urodziny spędziła w gronie najbliższych w wyjątkowej scenerii. Zobaczcie sami. Więcej zdjęć Katarzyny Sokołowskiej znajdziesz w galerii na górze strony.

Katarzyna Sokołowska wdzięczna za kolejny rok. Posypały się życzenia

Jurorka "Top Model" pochwaliła się ujęciami z wakacji, gdzie wypoczywa wspólnie z rodziną. Pod fotografiami napisała kilka zdań od siebie. "Wdzięczność. To były kolejne wspaniałe urodziny! Mam wrażenie, że trwają bez końca. Mogłabym długo pisać, ale wiecie, że nie mówię tu zbyt dużo. Dziękuję mojej wspaniałej rodzinie za miłość i wam za waszą energię i piękną, niecenioną sympatię" - pisała poruszona. Na zdjęciach pozowała uśmiechnięta ze swoimi bliski. Pod postem szybko pojawiły się komentarze z życzeniami. "Wypoczynku życzę całej rodzinie. Radość, miłość w związku! To sukces", "Wszystkiego najlepszego pani Kasiu, wiele miłości" - pisali życzliwie fani Sokołowskiej.

Katarzyna Sokołowska boleśnie wspomina czas przed narodzinami syna. "Nie udało się"

Sokołowska swego czasu udzieliła osobistego wywiadu portalowi kobieta-zdrowie.pl. W rozmowie przyznała, że starała się o dziecko przez długi czas. - W momencie, gdy zdecydowałam się na macierzyństwo, okazało się, że nie jest to proces, który tak szybko można przejść. Stanęliśmy przed wyzwaniem, jakie dotyczy wielu par. Przeszliśmy wiele badań i zaczęliśmy starać się o dziecko. Odbyliśmy wiele wizyt u wspaniałych lekarzy, konsultacji itp. Wszelkie próby spełzały na niczym, aż do chwili, gdy naturalnie zaszłam w ciążę. Niestety nie udało się jej utrzymać i poroniłam - tłumaczyła. Szczęśliwej obecnie mamie życzymy dużo zdrowia i radosnych chwil spędzonych w gronie najbliższych! ZOBACZ TEŻ: Katarzyna Sokołowska słynęła z krótkich fryzur, dziś ma włosy do pasa. Ogromna zmiana

