Katarzyna Glinka to bez wątpienia jedna z najbardziej rozpoznawalnych i popularniejszych aktorek w Polsce. Sympatię widzów zyskała m.in. za sprawą serialu obyczajowego "Barwy szczęścia", emitowanego na antenie TVP 2. Oprócz tego Katarzyna Glinka nie stroni od pokazywania swojej prywatności w sieci. Właśnie dodała nowy kadr prosto z kuchni. Trzeba przyznać, że to pomieszczenie aż zapiera dech w piersiach. Sami zobaczcie.

Katarzyna Glinka pokazała kuchnię. Spójrzcie na tę podłogę

Katarzyna Glinka prowadzi prężną działalność w mediach społecznościowych, zwłaszcza na Instagramie, gdzie jej poczynania obserwuje ponad 300 tys. użytkowników. Aktorka chętnie uchyla im rąbka tajemnicy i co rusz raczy nowi treściami. Tym razem postanowiła zaprosić fanów do kuchni. Opublikowała zdjęcie, na którym możemy dokładnie przyjrzeć się wnętrzu jej serca domu. Trzeba przyznać, że jest urządzone bardzo gustownie. Ciemnoszare szafki zdobią złote uchwyty, w niektórych miejscach przewijają się również drewniane elementy. Uwagę zwraca także biała podłoga z delikatnym ciemnym wzorem. Całość prezentuje się bardzo stylowo, ale też przytulnie. "Moje miejsce na ziemi. Kocham ten dom. Jestem sobie wdzięczna, że stworzyłam miejsce, w którym tak dobrze się czuję. Doceniam to co mam i to, że stworzyłam miejsce, które kocham" - napisała pod postem. Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do naszej galerii w górnej części artykułu.

Katarzyna Glinka podzieliła się przemyśleniami. Internautki jej wtórują

W dalszej części wpisu Katarzyna Glinka zdobyła się także na pewne przemyślenia. Wyznała, że jest wdzięczna i bardzo cieszy się z tego, co ma. "Może to te przebłyski słońca albo czuję już wiosnę w kościach, bo jakoś mi dobrze na świecie. Praktykujecie wdzięczność? Często myślimy o tym czego nam brakuje, a kompletnie zapominamy, żeby widzieć to, co już udało nam się osiągnąć. Bądźmy dla siebie łagodni. Pięknego weekendu! Ja dziś ugotuję coś pysznego" - napisała. Pod opublikowanym postem niemalże od razu zaczęły pojawiać się komentarze. Jedna grupa skupiła się na zachwalaniu modnie urządzonej kuchni. "O jak pięknie!", "Przepiękna przestrzeń", "Wyjątkowe wnętrze", "Własny dom, to prawdziwe szczęście" - pisali. Z kolei pozostali internauci odnieśli się nieco do przemyśleń aktorki. "Widać taką emanującą energię od ciebie" - napisała jedna z internautek. "Ja też praktykuję wdzięczność" - dodała kolejna. "Silna, wspaniała kobieta" - skwitowała następna. A wy co o tym sądzicie?