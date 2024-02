Od śmierci Anny Jantar upłynęło już ponad 40 lat, a Polacy wciąż śpiewają "Tyle słońca w całym mieście", "Nic nie może wiecznie trwać", "Baju, baj proszę pana" i inne wielkie przeboje artystki. Wieści o katastrofie samolotu Ił-62, który rozbił się niedaleko lotniska Okęcie, wstrząsnęły wtedy całym krajem. O małżeństwie Jantar i Kukulskiego w tamtych czasach pisały wszystkie gazety. Mówiło się, że para przeżywa poważny kryzys. Okazuje się, że wokalistka w chwili śmierci miała przy sobie list od męża, który nie pozostawia żadnych złudzeń. Więcej zdjęć Anny Jantar znajdziesz w galerii na górze strony.

Ostatni list Jarosława Kukulskiego do Anny Jantar. "Musimy tego chcieć obydwoje"

Nikt nie wiedział wtedy, że słowa Kukulskiego skierowane w liście do Jantar będą jego ostatnim pożegnaniem. Co napisał w nim polski kompozytor? "Kocham cię całym sercem i możesz liczyć na mnie w każdej sytuacji, a czy ty odczytasz moją spowiedź jako słabość, czy też jako miłość, której trzeba pomóc, to zależy tylko od ciebie. Szczęście nasze, Anusiu, zależy tylko od nas samych. By jednak to było możliwe, musimy tego chcieć obydwoje. Całuję cię mocno, twój Jarek" - napisał. "PS. List taki do ciebie jest jedynym i ostatnim. Gdybym musiał go pisać po raz wtóry, będziesz musiała chyba dokończyć go sama" - mogliśmy przeczytać. Kukulskiego i Jantar połączyła miłość do muzyki. Kompozytor spotkał piosenkarkę po raz pierwszy w jednym z poznańskich klubów. Zaiskrzyło między nimi podczas trasy koncertowej zespołu Waganci. Po rozpadzie grupy Jantar rozpoczęła karierę solową. To właśnie ukochany pisał dla niej wtedy wszystkie teksty piosenek.

Anna Jantar miała niebywałe ambicje. "Marzyła, żeby robić coś ciekawszego"

W książce "Tyle słońca" Marcin Wilk opisuje, jaka była w młodości piosenkarka. "Gdy miała 13 lat, marzyła o zachodnich kosmetykach. Kiedy miała 17, o tym, żeby poznać faceta z dobrą furą, bo z takim by chętnie uciekała z domu, w którym coraz mniej jej się podobało. A potem, gdy miała 20 lat, marzyła o tym, żeby być na scenie, u boku Jarka Kukulskiego, występować przed największą publicznością. Kiedy to się spełniło, kiedy "Tyle słońca w całym mieście" okazało się hitem, a Jarek był u boku, marzyła, żeby robić coś ciekawszego, niż śpiewać słodkie piosenki" - możemy przeczytać w biografii. ZOBACZ TEŻ: Macocha Kukulskiej porzuciła karierę i rodzinę przez tabloidy. "Szykanowana i niszczona"

