24 lutego mijają dokładnie dwa lata, odkąd zaczęła się rosyjska agresja na Ukrainę. Prezydent naszych wschodnich sąsiadów stanął przed ogromnie trudnym wyzwaniem, które diametralnie zmieniło jego codzienność. Wołodymyr Zełenski, który od zawsze był aktywny w mediach społecznościowych, dziś udostępnia niemal wyłącznie treści związane z konfliktem. Relacjonuje spotkania z przywódcami państw, informuje o działaniach na froncie, a także dodaje nagrania, w których stara się uspokoić swoich obywateli. Dwa lata temu jego Instagram wyglądał zupełnie inaczej.

Tym dzielił się Wołodymyr Zełenski na Instagramie przed wybuchem wojny

Wołodymyr Zełenski został prezydentem Ukrainy w 2019 roku. Przed rosyjską inwazją na jego ojczyznę w mediach społecznościowych dzielił się tym, co można znaleźć na profilach większości polityków. Zełenski chwalił się nowymi inwestycjami, jak np. otwarciem mostu w Zaporożu, nad którym prace rozpoczęły się jeszcze lata przed tym, gdy objął stanowisko. Posty dodawał także z okazji ważnych dla Ukrainy dni, jak np. święto ukraińskiego kina czy Dzień Wyszywanki, czyli ukraińskiej tradycyjnej wyszywanej koszuli. "Nasza duma, nasz symbol i skarb. Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Wyszywanki" - pisał w maju 2021 roku. Na fotografii w tradycyjnych ubraniach zapozował z ukochaną żoną Ołeną.

Zełenski dużo postów poświęcał rodzinie. Wpisy publikował z okazji urodziny żony, a także dzieci - córki Ołeksandry i syna Kiryłła. W maju 2021 roku opublikował także długi wpis z okazji Dnia Matki, który w Ukrainie obchodzony jest w drugą niedzielę maja. "Matka to najbliższa osoba, która zawsze jest - od urodzenia, a właściwie podczas wszystkich naszych kroków (...). Dzięki niej to życie jest bezpieczne, zdrowe, wygodne, szczęśliwe, ciekawe, i oczywiście bardzo, bardzo smaczne (...) Więc mogę śmiało powiedzieć, że jestem najszczęśliwszym człowiekiem na ziemi! Dzięki tobie, moja droga mamo, Rimmo i moja droga żono, Eleno" - pisał, dodając do postu fotografię mamy i żony ze swoimi dziećmi.

Na Instagramie prezydenta Ukrainy można znaleźć także sporo zdjęć, na których prezentuje, jak pracuje nad tężyzną fizyczną. Wołodymyr Zełenski często i chętnie meldował się w domowej siłowni, gdzie od czasu do czasu towarzyszył mu jego pies - suczka o imieniu Nora. "Ktoś trenuje, a ktoś odpoczywa, dzień dobry wszystkim!" - pisał pod zdjęciem ze śpiącym pupilem u boku. Jeszcze dwa lata temu miał też czas, aby zachwycać się przyziemnymi rzeczami, jak pójście z żoną do teatru czy spróbowanie dobrej zupy w restauracji.

Niezwykle poruszający jest instagramowy post, który ukraiński prezydent dodał 31 grudnia 2021 roku, czyli niecałe dwa miesiące przed wybuchem wojny. Wołodymyr Zełenski pozuje do zdjęcia w objęciach żony, a w opisie składa noworoczne życzenia. "Miłość jest w każdym sercu, życzę wszystkiego dobrego dla wszystkich" - pisał. Więcej zdjęć znajdziecie w galerii na górze strony.