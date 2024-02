Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski mają za sobą trudne chwile związane z życiem zawodowym. Para pożegnała się z prowadzeniem uwielbianego przez widzów porannego programu TVP. Wielu widzom ta zmiana przypadła do gustu. Mimo to Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski nie dali poznać po sobie smutku. Wydali specjalne oświadczenie w sprawie, a następnie wybrali się na wakacje. Warto wspomnieć, że para nie pożegnała się ze stacją całkowicie. Prezenter cały czas związany jest z kanałem TVP Sport. Z kolei aktorka nieustannie gra w serialu obyczajowym "M jak miłość". Wspomnieli o tym m.in. podczas ostatniej transmisji na żywo przeprowadzonej na Instagramie. Co jeszcze powiedzieli?

Katarzyna Cichopek wyjaśnia, na czym zarabia po zwolnieniu z "Pytania na śniadanie"

Zarówno Maciej Kurzajewski, jak i Katarzyna Cichopek są bardzo aktywni w mediach społecznościowych. Para co rusz uchyla rąbka tajemnicy i dzieli się z internautami na bieżąco tym, co nowego u nich słychać. Zakochani prosto z Rzymu przeprowadzili live'a na Instagramie. Wśród obserwujących największe zaciekawienie wywoływały kwestie finansowe. Ci raz na zawsze postanowili rozwiać wszelkie wątpliwości i dosadnie wyjaśnili, jak wygląda ich sytuacja materialna po opuszczeniu "Pytania na śniadanie". Wiele wskazuje na to, że nie mają na co narzekać. Jako pierwsza głos zabrała aktorka.

Media donoszą, że jesteśmy na bezrobociu, nie jest tak do końca, słuchajcie, każdy z nas ma swoje projekty, które tworzymy już od wielu, wielu, lat. Ja chociażby serial 'M jak miłość'. Jestem cały czas aktywna

- zadeklarowała aktorka. Zaraz później wspomniała jeszcze o działalności w mediach społecznościowych. Nawiązała również do przedsięwzięć sportowych partnera. "Jestem cały czas aktywna oczywiście dla was na Instagramie, mam też dużo zleceń tutaj komercyjnych i dziękuję wam, że tak je dobrze przyjmujecie i kochani dużo się dzieje w przestrzeni" - zapewniła. Po zdjęcia pary zapraszamy do naszej galerii w górnej części artykułu.

Maciej Kurzajewski też ma pełne ręce roboty. "Duże projekty przed nami"

Po wypowiedzi Katarzyny Cichopek wtrącił się Maciej Kurzajewski. Prezenter dumnie opowiedział o tym, że na jego barkach spoczywa wiele obowiązków. Mało tego wyraźnie zaznaczył, że na nudę i brak pracy w najbliższym czasie raczej nie będzie mógł narzekać. "Zwłaszcza ten rok, pozdrawiam wszystkich kolegów i koleżanki z TVP sport. Tam też nadal działam. Duże projekty przed nami, bo i Mistrzostwa Europy w piłce nożnej, oby z polską reprezentacją, Igrzyska Olimpijskie oczywiście, Tour de Pologne chociażby i sporo tego się będzie działo w wakacje i czas przedwakacyjny też będzie bardzo, bardzo bogaty w wydarzenia - tłumaczył Kurzajewski. - Takie wyjazdy chociażby, jak tutaj do Rzymu, otwierają zupełnie inne spojrzenie na sprawy zawodowe również, jesteśmy coraz bardziej otwarci i korzystamy z tego czasu, który teraz mamy - dodała Katarzyna Cichopek. Przy okazji ujawnili, że planują ruszyć z własnym kanałem na serwisie YouTube. Co o tym sądzicie?