Jacek Stachursky zasłynął piosenką "Typ niepokorny", która była hitem imprez i dyskotek. Później jego twórczość nieco się zmieniła, a specyficzne teksty piosenek sprawiły, że zdania na temat jego muzyki są dość podzielone. Stachursky wziął też udział w "Tańcu z Gwiazdami" (szybko się jednak wycofał z powodu kontuzji). Próbował również sił w polityce. Muzyk w życiu prywatnym ceni sobie stabilizację, dlatego stroni od skandali, a od 30 lat jest mężem Iwony. Wspólnie doczekali się syna Jacka juniora, który dziś ma 28 lat. Jak obecnie wygląda?

Jacek Stachursky ostatni raz z synem pokazał się w 2012 roku. Jak dziś wygląda Jacek junior?

Jacek Stachursky chroni prywatności, jednak w przeszłości kilka razy zabrał syna na imprezy branżowe. Ostatni raz miało to miejsce ponad dekadę temu - w 2012 roku podczas urodzin Radia Wawa w Klubie Platinium w Warszawie. Wówczas Jacek junior był jeszcze nastolatkiem. Obecnie mężczyznę można znaleźć na Facebooku, gdzie opublikował kilka aktualnych zdjęć. Nie ujawnia on jednak informacji na temat tego, czym się zajmuje. Według was przypomina znanego ojca?

Jacek Stachursky wziął ślub po kilku miesiącach znajomości

Jacek Stachursky wziął ślub w 1994 roku. Wokalistka nie ukrywa, że w Iwonie zakochał się niemal od pierwszego wejrzenia, a pobrali się zaledwie po kilku miesiącach znajomości. Jak się poznali? Kobieta pracowała w firmie fonograficznej, do której muzyk wysłał singiel "Taki jestem". - Żyjemy sobie fajnie, bez obciążeń, jakie mają artyści w stolicy, gdzie prowadzi się intensywne życie towarzyskie. Owszem, kiedy przygotowywałem się do "Tańca z Gwiazdami", trzeba było ten czas jakoś wypełnić i wtedy bywałem tu i tam. Ale na co dzień potrzebuję stabilizacji i to właśnie mam - mówił lata temu w jednym z wywiadów. W rozmowie z "Faktem" wyznał natomiast, że to jego żona przejęła wszystkie domowe obowiązki. - Żona sprząta, gotuje, prasuje, wynosi śmieci. Robi wszystko w domu, bo po prostu lubi to robić. Sama sobie radzi z tymi zajęciami. Ja jej w tym nie pomagam - mówił.