Katarzyna Błażejewska-Stuhr jest dietetyczką kliniczną i psychodietetyczką. W mediach głośno zrobiło się o niej w 2015 roku, gdy została żoną Macieja Stuhra. Ukochana aktora zgromadziła sporą rzeszę fanów, a internetową platformę wykorzystuje do dzielenia się radami, a także przemyśleniami. Katarzyna Błażejewska-Stuhr nie omija też trudnych tematów, również bardzo osobistych.

Katarzyna Błażejewska-Stuhr wraz z lekarką podjęła ważną decyzję

W 2020 roku Katarzyna Błażejewska-Stuhr za pośrednictwem swojego bloga przekazała fanom, że cierpi na depresję i zespół stresu pourazowego. Jak wyznała, w jej życiu kilka lat wcześniej wydarzyło się coś, co je diametralnie zmieniło, jednak nie chciała mówić o szczegółach. "Gdy słyszałam płacz dziecka, wpadałam w panikę, miałam stany lękowe i uciekałam. Wychodziłam z autobusu, mimo iż nie był to mój przystanek, zatykałam uszy i wpadałam w dygot" - wyznała żona Macieja Stuhra. Dodała także, że za namową męża poszła na terapię, zaczęła też brać leki. "Z jednej strony podczas pracy z terapeutką uczyłam się racjonalizować moje uczucia i przeżycia, z drugiej brałam leki" - dodała.

Piszę o tym, bo nie wyobrażam sobie, gdzie byłabym teraz bez tej terapii. Znam wiele osób borykających się z depresją, lękami i stresem, które bronią się przed nimi. Ja wiem, że one uratowały mi życie. (...) Mimo iż mocno mnie usypiały, to nie żałuję ani jednej połkniętej tabletki. Wiem, że bez nich nie byłoby mnie tu, gdzie jestem

- relacjonowała na blogu Błażejewska-Stuhr. 23 lutego obchodzimy Międzynarodowy Dzień Walki z Depresją. Przy tej okazji dietetyczka postanowiła podzielić się z fanami nową informacją na temat stanu zdrowia. Jak wynika z jej słów, jest już znacznie lepiej i terapia rzeczywiście przyniosła upragnione efekty. "Podczas wizyty u psychiatry zdecydowałyśmy, że zaczynam odstawiać leki - po kilku latach" - napisała. Zwróciła się także do innych osób, które borykają się z problemami związanymi ze zdrowiem psychicznym.

Nie ma co zwlekać - jeśli jest ci źle - sięgnij po pomoc!

- napisała.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli potrzebujesz rozmowy z psychologiem, możesz zwrócić się do Całodobowego Centrum Wsparcia pod numerem 800 70 2222. Pod telefonem, mailem i czatem dyżurują psycholodzy Fundacji ITAKA udzielający porad i kierujący dzwoniące osoby do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie. Z Centrum skontaktować mogą się także bliscy osób, które wymagają pomocy. Specjaliści doradzą, co zrobić, żeby skłonić naszego bliskiego do kontaktu ze specjalistą.