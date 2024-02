Maffashion i Sebastian Fabijański byli razem od 2019 roku. Rok później powitali na świecie syna Bastiana. Choć niechętnie dzieli się szczegółami z życia prywatnego, to na Instagramie zdarzało im się pokazywać kadry z życia domowego. Sielanka szybko jednak się skończyła. W 2022 roku para rozstała się w atmosferze skandalu. Gdy jeszcze byli razem, mieszkali w ogromnej i nowoczesnej willi, którą wspólnie urządzili. Po rozstaniu zdecydowali się na sprzedaż posiadłości. Wówczas influencerka razem z dzieckiem przeniosła się do mieszkania, które zakupiła w przeszłości. Początkowo kupiła je w celach biznesowych. Jednak ostatecznie to właśnie tam postanowiła uwić swoje gniazdko.

REKLAMA

Zobacz wideo Maffashion dziękuje Fabijańskiemu za słowa wsparcia na temat udziału w "Tańcu z Gwiazdami"

Maffashion pochwaliła się odmienionym salonem. Te dodatki zapierają dech w piersiach

Mieszkanie Maffashion jest urządzone w nowoczesnym stylu. Każdy element jest dopasowany i idealnie wpisuje się w całość. Króluje w nim biel, beż, a także naturalne materiały, takie jak kamień czy drewno. Mimo to influencerka raz na jakiś czas postanawia nieco pozmieniać wystrój, chociażby przez wprowadzanie sezonowych dodatków. Ostatnio właśnie to zrobiła. Tym razem zdecydowała się jednak na zmianę większego elementu i zamówiła nową kanapę. Relacją z przedsięwzięcia podzieliła się na Instagramie. Dodała kilka ujęć, na których zaprezentowała odświeżony salon. Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do naszej galerii w górnej części artykułu.

Maffashion pokazała salon. Internautka jej dogryzła. Pyta o Sebastiana Fabijańskiego

Nie trzeba było długo czekać, by w komentarzach pojawiła się lawina reakcji. Niektórzy się zachwycali, a inni dopytywali o poszczególne meble czy dodatki. Jedna z internautek postanowiła pójść o krok dalej i nawiązała do Sebastiana Fabijańskiego. "Małe, ale własne. To Fabijański już cię spłacił?" - napisała. Wygląda na to, że uszczypliwość nie przypadła do gustu Maffashion. Ta postanowiła odnieść się do przytyku. "A miał mnie spłacić?" - odpowiedziała pytaniem na pytanie. Przypominamy, że Sebastian Fabijański już niebawem również będzie mógł się cieszyć nowym lokum. Aktor jest na etapie budowy wymarzonego domu. ZOBACZ TEŻ: Gala L'Oreal. Maffashion i Boczarska wiedziały, gdzie jest granica. Martyna Kaczmarek przesadziła?