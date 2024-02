Matylda Damięcka już od kilku lat wyraża swoje poglądy i spostrzeżenia w ilustracjach publikowanych na Instagramie. Choć czasem są one humorystyczne i z przymrużeniem oka, graficzka najczęściej porusza trudne, bieżące tematy, które są bliskie jej sercu. Na najnowszych rysunkach Damięcka w obrazowy sposób zilustrowała potworność wojny.

REKLAMA

Zobacz wideo Kwaśniewski o wojnie w Ukrainie

Matylda Damięcka o wojnie. Podzieliła się mocnymi spostrzeżeniami

24 lutego 2022 roku rozpoczęła się inwazja Rosji na Ukrainę, która jest eskalacją trwającej od 2014 roku wojny. Konflikt wydaje się daleki od zakończenia, a w jego efekcie cały czas cierpią niewinni ludzie. Podobna sytuacja ma miejsce w strefie Gazy, gdzie toczy się wojna Izraela z Hammasem. Działania wojsk obydwu stron konfliktu także spowodowały śmierć ogromnej liczby osób - w tym setek dzieci. W rocznicę rosyjskiej agresji na Ukrainę Matylda Damięcka opublikowała niezwykle poruszające ilustracje nawiązujące do obydwu tych konfliktów.

Na pierwszej z nich widać dwoje leżących na ziemi dzieci. Jedno pochodzi z Palestyny, drugie z Ukrainy, co Damięcka zobrazowała za pomocą flag. Pod palestyńskim dzieckiem widać ikonę przedstawiającą polubienie na Facebooku, natomiast pod ukraińskim szereg wyrażanych w portalu emocji, od smutku po złość. Na kolejnym rysunku Damięcka poruszyła kwestię zobojętnienia na tragedię wojny. Widać na nim słowo "empatia", które zaczyna się spalać, zmieniając się w wyraz "apatia". Jedna z grafik nawiązuje z kolei do obrazu Józefa Chełmońskiego "Bociany". W oryginalnym dziele sportretowano mężczyznę z synem wypatrujących na niebie tytułowych ptaków. Na rysunku Damięckiej zamieniono je na samoloty. "Bociany?" - pyta chłopiec. "Nie, synku" - odpowiada mężczyzna. Rysunki graficzki jak zwykle wywołały ogrom emocji wśród jej fanów "Dziękuję za te grafiki. Dzieci wszędzie takie same, zasługują na dobre życie", "Facebookowe reakcje są tak przemocowe", "Chciałabym, byś mogła rysować pogodniej" - czytamy.

Matylda Damięcka zareagowała na śmierć Aleksieja Nawalnego

16 lutego światem wstrząsnęła informacja o śmierci rosyjskiego działacza opozycyjnego i więźnia politycznego Aleksieja Nawalnego. Matylda Damięcka także zareagowała na tę informację i postanowiła oddać mu hołd. Na pierwszej ilustracji widać Nawalnego za kratami, a na kolejnej widnieje napis "polityk w więzieniu nie równa się więźniowi politycznemu". Więcej na ten temat pisaliśmy w tym artykule.