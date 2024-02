Sandra Kubicka widziała syna w 3D. Wylicza podobieństwa

Modelka i prezenterka pod koniec 2023 roku ogłosiła spełnienie marzenia - zaszła w ciążę mimo wielu prób. Obecnie u Sandry Kubickiej widzimy duży, zaokrąglony brzuch. Przyszła mama na bieżąco sprawdza, czy wszystko dobrze u maleństwa. Skorzystała ostatnio z nowoczesnej technologii monitorowania ciąży, o czym opowiedziała na Instagramie.

REKLAMA

Zobacz wideo Kubicka trafiła do szpitala: "Najgorszy ból jaki w życiu poczułam"

Sandra Kubicka zauważyła, w czym jej syn jest do niej podobny. Nie kryła wzruszenia

Narzeczona Aleksandra Barona z uśmiechem na twarzy podzieliła się wrażeniami po ostatniej wizycie USG. - Dzidziuś zdrowy, ja zdrowa, zdrowsi być nie możemy - podsumowała Kubicka na InstaStories. Odwiedziła klinikę z bardzo nowoczesnym sprzętem, który umożliwił modelce zobaczenie jej dziecka w projekcji 3D. - Mieliśmy wideo. Na bieżąco widzieliśmy, jak synek sobie rączki wsadza, dłubie w nosie, zakrywa buzię, robi piąstki w 3D. To w ogóle inny wymiar, rozczuliłam się ogromnie - przyznała przyszła mama. Nagranie tego widoku wstawiła z podpisem "miłość, na którą czekałam całe życie".

On ma mój nos i moje usta - to jest takie urocze. Nie wyprze się, mamy bardzo silne geny w rodzinie, szczególnie ja i moja mama. Zazwyczaj jest tak, że syn jest podobny do matki, a córka do ojca. Ja jestem kopią mojej mamy. Mam nadzieję, że to zostanie, bo to się zawsze może zmienić - dodała modelka.

Sandra Kubicka o odżywianiu w ciąży. Ile kalorii spożywa?

Działając w modelingu, Kubicka miała do czynienia z wieloma dietami i liczeniem kalorii. Jak odżywia się z kolei w stanie błogosławionym? Nie ukrywała tego przed fanami. - Ja jem tylko, jak jestem głodna, gdy czuję. Jem uważnie, zdrowo, dużo warzyw. Od poniedziałku do piątku mam dietę - wyjaśniła przyszła mama. Dodała, że pamięta o nawadnianiu. Stroni raczej od gazowanych napojów. Co z kolei z wagą ciężarnej Kubickiej? Ta kwestia również została poruszona. - Zaczynałam ciążę, kiedy miałam 60 kg - oznajmiła Kubicka. Obecnie waży 62,40 kg. Po zdjęcia zapraszamy do galerii na górze strony.