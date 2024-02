Agata Rubik wraz z mężem i córkami w zeszłym roku przeprowadziła się do Stanów Zjednoczonych. Odkąd mieszkają w Miami, coraz chętniej dzielą się z fanami sytuacjami z życia codziennego. Ostatnio żona muzyka wyjawiła pewną ciekawostkę dotyczącą jednej z córek. Okazuje się, że nastoletnia Ala się jej wstydzi. Na wieść o tym celebrytka oblała się rumieńcem. O co poszło? Nie uwierzycie.

REKLAMA

Zobacz wideo Glam chwali Agatę Rubik. "Nie jest na pewno jakimś pustakiem jak..."

Agata Rubik spięła się z córką. Alicja się jej wstydzi?

Agata Rubik aktywnie działa w mediach społecznościowych, zwłaszcza na Instagramie. Niedawno dodała nowy film, na którym możemy zobaczyć, jak nastoletnia Ala niemrawo kroczy przed mamą. Jaki był powód drobnego focha? Z relacji wynika, że dziewczyna obraziła się na mamę, ponieważ ta przyszła po nią do szkoły na piechotę. Z kolejnego nagrania dowiedzieliśmy się, że Ala była niezadowolona, bo nie chciała jechać rano do szkoły na rowerze. Wszystko przez to, że jej koleżanki również nie jechały. W związku z tym Agata Rubik zaproponowała, że odwiezie ją do szkoły samochodem, ale później wrócą razem na piechotę. Tak też się stało, co ewidentnie nie przypadło do gustu nastolatce.

Alicja przede mną ucieka. Udaje, że mnie nie zna. (...) Przyszłam po nią, tak jak zapowiedziałam. Była lekko zdziwiona, myślała, że kłamię. No i zaczęłyśmy iść na piechotę, ale Ala była tak przerażona, że po nią przyszłam i było jej tak wstyd, że kazała mi poczekać w parku

- relacjonowała celebrytka. Niestety, Agata Rubik nie wyjawiła wszystkiego do końca i nie zdradziła dokładnie, co aż tak bardzo poirytowało jej córkę. To, że mama ją odebrała, czy to, że nie przyjechała samochodem. Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do naszej galerii w górnej artykułu.

Agata Rubik opowiada, jak córki zareagowały na przeprowadzkę. "Byłam smutna"

Jakiś czas temu Agata Rubik postanowiła wejść w interakcję z obserwującymi i zorganizowała słynną serię pytań "Q&A" na InstaStories. Jedna z internautek zapytała ją, jak dzieci zniosły przeprowadzkę za ocean. "Jak dziewczyny zareagowały, gdy dowiedziały się, że się przeprowadzacie?" - zapytała. Celebrytka odpowiedziała na relacji i zwróciła się do córki. Ta odpowiedziała na nagraniu z całkowitą szczerością. "Byłam smutna" - wyznała. "A teraz?" - dopytała mama. "Nadal smutna, ale lepiej" - wyjaśniła dziewczynka. Agata Rubik wytłumaczyła, dlaczego tak właśnie jest. "Ala bardzo tęskni za swoimi przyjaciółkami. Zwłaszcza dzisiaj, kiedy miała nie najlepszy dzień w szkole" - podsumowała. ZOBACZ TEŻ: Piotr Rubik nie pamięta polskiego? Agata Rubik boleśnie sobie z niego kpi.