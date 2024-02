Vito Bambino to z pewnością jeden z bardziej utalentowanych muzyków w Polsce. Artysta może poszczycić się też sporą popularnością. Przez lata swojej kariery zdążył nagrać piosenki z takimi gwiazdami jak Dawid Podsiadło, Daria Zawiałow, Mrozu czy Sanah. Wokalista był również współtwórcą hymnu Męskiego Grania z 2021 roku. Chodzi o utwór "I Ciebie też, bardzo". Prywatnie Bambino sprawdza się w roli ojca i męża. Wspólnie z ukochaną, Agatą, wychowuje syna Amara. Teraz muzyk będzie musiał poświęcić swojej rodzinie jeszcze więcej uwagi. Jego kolejne dziecko właśnie przyszło na świat! Więcej zdjęć Vito znajdziesz w galerii na górze strony.

Ukochana Vito Bambino zdradziła imię dziecka. Bardzo nietypowy wybór

Muzyk i jego żona doczekali się córeczki! Młoda mama wrzuciła kilka zdjęć ze szpitalnej sali. Na pierwszym z nich widzimy wzruszonego Vito, który gładzi małżonkę po policzku. Ta z kolei trzyma w objęciach nowo narodzone dziecko. Na następnym kadrze możemy zobaczyć małe dłonie noworodka, natomiast ostatni slajd pokazuje dumną mamę, która przytula owiniętą kocem córkę. A co z imieniem? Dziewczynce nadano nie jedno, a aż trzy - Hava Luna Zelda. W komentarzach posypały się gratulacje zachwyconych fanów. "Pięknie", "Cóż za para, cóż za cudy, cóż za imię! Gratulację" - pisali równie poruszeni internauci. A co wy myślicie o takim oryginalnym wyborze imienia?

Vito Bambino podziwia wytrwałość kobiet podczas porodu. Nawiązuje do tekstu piosenki

Na swoim profilu wokalista podzielił się przemyśleniami dotyczącymi porodu żony. - Dobra, już można mówić o tym. Wszystkie matki, które rodzą dzieci... Niepojęte to dla mnie jest, kto to wymyślił, żeby tak to wyglądało? Żebyście musiały przechodzić przez... szacun, szacun! Trochę śmieszne, że my tu sobie śpiewamy "mam supermoce, nieprzespane noce". Jeśli ktoś ma super moce to te matki. Nasze, wasze, moje, twoje. No moja Aga nie do z*****nia. Mam córę! - pisał pełen podziwu i ekscytacji. ZOBACZ TEŻ: Stanisław Soyka i Vito Bambino na scenie. Ten drugi zmiażdżony przez internautów. "Kompletny brak szacunku"

