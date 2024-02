Jak się okazuje, dawna prowadząca śniadaniówki "Pytanie na śniadanie" rodziła w tym samym miejscu, co wiele polskich sław. Między innymi Małgorzata Kożuchowska, Marina oraz Dominika Gwit postanowiły zaufać lekarzom z warszawskiej kliniki. Maja Hyży relacjonowała poród w Szpitalu Specjalistycznym Świętej Rodziny. Ile trzeba za niego zapłacić?

REKLAMA

Zobacz wideo Kim jest ojciec drugiego dziecka Tomaszewskiej?

Małgorzata Tomaszewska urodziła w świetnych warunkach. To szpital gwiazd

"To nasze pierwsze chwile razem. Mam na imię Laura i jestem już z wami. Moi rodzice i braciszek kochają mnie tak mocno, że szybciutko będę podbijała ten świat" - napisała Małgorzata Tomaszewska po urodzeniu córki na Instagramie. W dalszej części posta zaznaczyła, w jakim miejscu odbywał się poród. "Dziękujemy całemu zespołowi w Szpitalu Świętej Rodziny za wspaniałą opiekę. Podziękowała przy tym również osobom, które były obecne w tych ważnych dla niej chwilach. Prywatny poród we wspomnianej placówce kosztuje cztery tysiące zł, ale to nie koniec kosztów. Dodatkowa opieka nad dzieckiem lub pomoc położnej wiąże się z zapłaceniem 1500 zł za dobę. Dodatkowe badania oraz inne wymagania, na przykład dostawienie łóżka dla partnera to koszt od 400 zł. Co ciekawe, apartament dwuosobowy kosztuje 800 zł za dobę - niczym w dobrym hotelu. Małgorzata Tomaszewska nie zdradziła, jednak na jakie dodatkowe usługi się zdecydowała.

Małgorzata Tomaszewska chwilę przed porodem została zwolniona z pracy. Chajzer jest tym oburzony

Początek nowego roku nie dla wszystkich był dobry zawodowo - z posadami pożegnało się wielu prezenterów TVP, między innymi ciężarna wówczas Małgorzata Tomaszewska. - To jest skandal. To jest tak wspaniała dziewczyna. Ja jak ją widziałem w "Pytaniu na śniadanie", to się rozpływałem jak kulka lodu waniliowego na szarlotce. Miód i maliny - tak na tę nowinę zareagował Filip Chajzer w rozmowie z "Faktem". Tą wiadomością była oburzona także Joanna Kurska. - Trzy tygodnie przed datą porodu nielegalne władze TVP wyrzucają Małgorzatę Tomaszewską z pracy. To wszystko z oszalałej zemsty i hejtu do poprzedniej ekipy. Tak wygląda państwo prawa i prawa kobiet według Tuska. Małgosiu, jesteśmy z tobą - napisała żona Kurskiego na Instagramie. Po zdjęcia zapraszamy do galerii.

Małgorzata Tomaszewska zwolniona z 'Pytania na śniadanie' KAPiF.pl