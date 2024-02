Wieczorem w sobotę 24 lutego 2024 roku rusza siódma edycja "The Voice Kids". Zobaczymy w niej w roli trenerów duet z Afromental, Nataszę Urbańską, czyli nową gwiazdę w show oraz oczywiście Cleo. Ostatnia z wymienionych niedawno postanowiła zmienić wygląd swoich włosów. Sami zobaczcie.

Cleo jest brunetką. Co za zmiana

Wokalistkę kojarzymy z jasnymi kosmykami, które przeważnie były związane w koka, warkocza lub wysokiego kucyka. Szalone fryzury to znak rozpoznawczy Cleo. Teraz pokazała się w nowym kolorze i wygląda szałowo. Mogliśmy zobaczyć nową odsłonę Cleo na jej Instagramie, ale również w "Pytaniu na śniadanie", gdzie opowiadała o najnowszej edycji muzycznego programu z udziałem najmłodszych. Nie wiemy, czy to zmiana na chwilę, czy na dłużej, ale fani nie kryją zachwytu nad jej nowym wizerunkiem. "Cudownie kochana wyglądasz, jak zawsze", "Śliczna" - czytamy w komentarzach na Instagramie gwiazdy.

Cleo o Nataszy Urbańskiej TVP

Natasza Urbańska zastąpiła w "The Voice Kids" Dawida Kwiatkowskiego. Co na to Cleo?

Trenerzy pożegnali znanego artystę i powitali tym samym Nataszę Urbańską, która zajęła jego miejsce. Ciekawe, jak sobie poradzi w tej roli. Co o tej zmianie sądzi Cleo? W letnim wydaniu "Pytania na śniadanie" opowiedziała nieco o nastawieniu do programu i nowej koleżanki na fotelu trenerskim. - Jestem podekscytowana, co roku tęsknię za dzieciakami, za cudownymi głosami i cieszę się, że będę mogła wam towarzyszyć - zaczęła Cleo, nawiązując do tego, że postanowiła kontynuować współpracę z TVP. - Druga ciocia przyjdzie - zaśmiała się artystka, mówiąc o Nataszy Urbańskiej w programie. - Mimo tego, że my tam sobie "rywalizujemy" i sobie dokuczamy troszeczkę, to jednak wszystko jest w atmosferze bardzo rodzinnej. Znając Nataszę, która jest bardzo ciepłą, uśmiechniętą osobą, myślę, że będzie bardzo fajnie - wyznała. Anna Lewandowska zapytała się również wokalistki, jaką radę przekazałaby nowej trenerce. - Być sobą i uśmiechniętą, bo dzieciaki lubią naturalność i spontaniczność. My tę energię też od dzieciaków bierzemy - powiedziała Cleo. Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do galerii.

