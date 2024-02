Ewa Chodakowska i Joanna Krupa mają wiele cech wspólnych. Od dawna są postaciami medialnymi, śledzą je miliony obserwatorów i przede wszystkim są to kobiety, które zarażają innych dobrą energią. Wykonują jednak inne zawody, a mimo wszystko znalazły wspólny język. Ewa Chodakowska postanowiła opowiedzieć o szczegółach ich współpracy w programie "Sobota z Odetą" w Radiu Złote Przeboje.

Ewa Chodakowska o Krupie. Znana modelka nie gwiazdorzy na planie

- Nie musiałyśmy się docierać. Zastanawiam się, czy mężczyznom zadaje się takie pytania - zaczęła trenerka, kiedy Odeta Moro w Radiu Złote Przeboje zapytała się Chodakowskiej o to, jak zbudowała z Krupą chemię. - Aśka jest profesjonalna, zadaniowa. Przychodzi - wykonuje konkretne polecenia od do, podobnie jak ja. Bardzo szanujemy swoją pracę i to jest najważniejsze. Jesteśmy od siebie bardzo różne, ale się lubimy i to też jest ważne, więc mamy taki swobodny klimat między sobą - wyznała Chodakowska. - To jest osoba, z którą można gadać o wszystkim - podsumowała trenerka. Wygląda na to zatem, że prowadzące "Razem odNowa" dogadują się prywatnie tak wzorowo, jak na ekranie.

Ewa Chodakowska w TVN pokazuje parom, dlaczego warto żyć zdrowo. Sama czuje się jak nastolatka

W programie małżeństwa pracują nad swoją relacją. Zmienia się ich wygląd fizyczny, ale też podejście do życia i związku. Często bywa tak, że do momentu spotkania ze znaną trenerką, małżonkowie nie mieli do czynienia z porządnym treningiem. Chodakowska nie potrafi żyć bez aktywności fizycznej. To jej sposób na między innymi odmłodzenie. Odeta Moro zauważyła, że Chodakowska "złapała za zegar". Faktycznie ma ciało jak z okładki, uśmiecha się od ucha do ucha i nie widać po niej oznak zmęczenia czy nawet starości. - Sport jest wspaniałą pigułką szczęścia, a szczęście nas odmładza - wyjaśniła trenerka. - Faktem jest, że organizm, który jest aktywny, fizycznie jest 15 lat młodszy. Ja się czuję wciąż jak nastolatka. [...] Wiek metaboliczny mam wciąż 12, więc straszna gówniara. To są fajne rzeczy, bo tej energii wciąż mi nie brakuje i są takie momenty w ciągu dnia, które zauważam, na przykład wejście po schodach - zawsze po nich biegnę. Nie ma takiej opcji, żebym szła - dodała Chodakowska. Po zdjęcia zapraszamy do galerii.

