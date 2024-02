Spektakl w reżyserii Piotra Cieplaka stał się idealną okazją dla spędzenia piątkowego wieczoru w sposób wyjątkowy. Swą obecnością w teatrze zaszczyciło kilka sław polskiego show-biznesu. Co założyła Katarzyna Zielińska i Anna Cieślak?

Edward Miszczak i Anną Cieślak na premierze. Żona dyrektora programowego postawiła na kwiaty

Znane małżeństwo rzadko pojawia się razem w świetle reflektorów. Postanowili jednak wybrać się do Teatru Komedia, gdzie miło spędzili czas, co widać po ich minach. Ukochana Miszczaka przyszła w różowo-czarnej kwiecistej koszuli, która grała pierwsze skrzypce w jej stylizacji. Do tego czarne, rozkloszowane spodnie z wysokim stanem, zielone botki, złote kolczyki oraz nowoczesny dodatek w postaci metalicznej kopertówki. Mąż Cieślak z kolei założył elegancki, a zarazem casualowy strój składający się z szarej marynarki, błękitnej koszuli i jeansów. Wielu wciąż nie może się nadziwić, że małżonkowie znajdują wspólny język mimo dużej różnicy wieku. Jak na tę kwestię patrzy Anna Cieślak?

Jak się ma męża starszego o 25 lat, to już z taką kobietą coś musi być nie tak. Ludzie piszą, że popełniam błąd, że co ja wyprawiam, że gdybym miała taką córkę, tobym się jej wstydziła. Kiedyś wiele nocy przepłakałam, teraz to mnie w ogóle nie dotyka. Smutne jest tylko to, że hejtują głównie kobiety

- wyznała w wywiadzie ze "Zwierciadłem".

Katarzyna Zielińska postawiła na klasyczną elegancję. Z tyłu niespodzianka

Przejdźmy teraz do innych znanych aktorek. Gwiazda "Barw szczęścia" pojawiła się w nowoczesnym, ale zarazem klasycznym zestawie, na który składała się krótka marynarka z wycięciem na plecach i spodnie w kant o długości 7/8. W tym połączeniu gwiazda wyglądała klasycznie i kobieco. Zielińska postawiła przy tym na modnie związane włosy w stylu "sleek bun". Tę hitową fryzurę lubi również Doda, która pokazała się w tym wydaniu na gali z okazji 15-lecia DKMS. Do wspomnianej kreacji aktorka założyła klasyczne czarne szpilki i czarną torebkę. Po więcej zdjęć zapraszamy do galerii.