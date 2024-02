24 lutego 2022 roku Rosja napadła na Ukrainę. Walka o wolność trwa do dziś, a strat przybywa. Od początku Wołodymyr Zełenski pokazuje, że jest dzielnym prezydentem, silnie zaangażowanym w sprawy państwa, jakim dowodzi. Nie ma już jednak śladu po "sympatycznym chłopaku", z którym mieliśmy do czynienia przed wybuchem wojny.

Wojna zmieniła Wołodymyra Zełenskiego. Jaki był kiedyś?

Po wystąpieniach publicznych Zełenskiego z okresu 2021-2024 możemy zaobserwować jedno - mamy do czynienia z wyjątkowo silną osobowością, która tak naprawdę pokazała się światu podczas rosyjskiej inwazji. - Przed wojną widzieliśmy Zełenskiego jako nowoczesnego i sympatycznego chłopaka, który chciał wprowadzić żywy element do ukraińskiej polityki i był przyjazny, towarzyski, wesoły - zaznacza ekspert od mowy ciała Maurycy Seweryn w rozmowie z Plejadą.

Widzieliśmy też, że ma zadbaną fryzurę i ubranie dopasowane kolorystycznie. Wszystko to miało pokazać: "Jestem jednym z was, tyle że jestem prezydentem, ale waszym prezydentem!". W kolejnych latach dostrzegamy zmianę wizerunku — Zełenski nosi garnitur i wygląda jak dyplomata, który może jeszcze nie pretenduje do roli męża stanu, ale już tworzy swój system komunikacji ze społeczeństwem. Zaczyna już wyglądać jak typowy ukraiński prezydent, m.in. Poroszenko czy Janukowycz

- dodaje.

Wołodymyr Zełenski jako gwarancja stabilizacji. Ekspert wskazuje, dlaczego jego rodacy mają jeszcze nadzieję

Wizerunek przywódcy Ukrainy, z którym mamy do czynienia obecnie został stworzony wskutek walki z Rosją. - Prezydent najpierw był silnym, agresywnym wojownikiem walczącym na froncie, jakiego rodacy potrzebują jako prezydenta Ukrainy. Obecny image pokazuje polityka, który gwarantuje stabilizację i którego potrzebują Ukraińcy. Dzięki wizerunkowi prezydenta "wojownika zza biurka" jego rodacy mają świadomość, iż jest nadzieja na to, że inne kraje nadal będą wspierać Ukrainę. Zełenski niezmiennie kontroluje sytuację oraz ma wiedzę i świadomość, która pozwala na to, żeby w sposób skuteczny zarządzać armią - zauważył Seweryn. Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do galerii.

