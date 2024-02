Aleksandra Żebrowska jest mamą czwórki dzieci, a ostatnią córkę urodziła pod koniec lipca 2022 roku. Na co dzień prowadzi firmę, w której sprzedaje akcesoria oraz ubrania dla kobiet w ciąży oraz mam. Prywatnie jest żoną aktora, Michała Żebrowskiego. W mediach społecznościowych chętnie dzieli się swoimi zdjęciami, a także uświadamia obserwatorów na temat kobiecego ciała. Tym razem wyjawiła, ile waży.

Aleksandra Żebrowska o swojej wadze. Dodała wymowny komentarz

Kobieta znana jest z przełamywania tematów tabu. Na profilu na Instagramie przedstawia swoją codzienność, nie koloryzując. Chętnie pokazuje, jak wygląda w rzeczywistości - szczególnie, że jest po czterech ciążach, a ostatnią przeżywała niecałe dwa lata temu. Mówiła otwarcie o karmieniu piersią w miejscu publicznym, co zamanifestowała wymownym zdjęciem na ławce w parku. Zdarzało się, że karmiła córkę na toalecie, co również pokazała. Żebrowska nie owija w bawełnę i często podkreśla, że dzieci dają jej popalić. Jakiś czas temu postanowiła podzielić się tym, ile teraz waży. To dokładnie 71,7 kg. Zdjęcie wagi opisała wymownym tekstem.

Tutaj bez zmian. Ciągle w szafie siedzą przyciasne spodnie, które czekają na swój wielki powrót

- podpisała, gdyż na opublikowanym jakiś czas temu zdjęciu jej waga była dokładnie taka sama.

Aleksandra Żebrowska będzie w tym roku świętować 15. rocznicę ślubu

Małżeństwo Żebrowskich trwa od czerwca 2009 roku. Dla wielu szokujące było, że wybranka aktora jest od niego kilkanaście lat młodsza, ale widać, że doskonale się ze sobą dogadują. Michał Żebrowski chętnie pokazuje się na Instagramie swojej małżonki. Para doczekała się czwórki dzieci - Franciszka, Henryka, Feliksa i Łucji. Dzięki temu, że para lubi dodawać zdjęcia w social mediach, czujni obserwatorzy mogli zobaczyć, jak wygląda ich dom. Przy gromadce dzieci utrzymanie porządku wcale nie jest dla nich takie proste. Oboje nie starają się jednak udawać, że mają idealne życie, za co fani bardzo ich cenią. Więcej zdjęć pary znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

