Fani wypatrzyli blizny na nogach Małgorzaty Rozenek. Wyjaśniła, co się stało

Małgorzata Rozenek-Majdan niejednokrotnie udowadniała, że może pochwalić się dużą pewnością siebie. Na oficjalnych wydarzeniach celebrytka zawsze prezentuje się nieskazitelnie. Starannie dobiera swoje stylizacje, a także dodatki w postaci makijażu i fryzury. Ukochana Radosława Majdana często eksponuje swoją wysportowaną figurę. Jakiś czas temu odsłoniła nogi. Fani dopatrzyli się pewnego szczegółu. Co się stało?

Małgorzata Rozenek-Majdan ma blizny na nogach. Co się stało?

Jakiś czas temu Małgorzata Rozenek-Majdan zapozowała w białej kreacji i jasnych butach. Fotografowie na jednej z branżowych imprez nie ukrywali, że uwagę przyciągały nogi celebrytki. Na jednej z łydek gwiazdy można było zobaczyć niewielkie blizny. Internauci zastanawiali się, skąd pojawiły się szramy. "Czemu ma pani takie nogi z dziurami?" - brzmiał jeden z komentarzy w mediach społecznościowych. Małgorzata Rozenek-Majdan rozwiała wszelkie wątpliwości. "Jedna to pamiątka po psie, druga po zderzeniu z kamienistym dnem morza. Obydwie to pamiątki z dzieciństwa" - napisała bez wahania w sieci. Spodziewaliście się? Po więcej zdjęć zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

Małgorzata Rozenek-Majdan podpadła internautom. Nietypową sytuację skomentowała eksperta ds. PR

