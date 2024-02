23 lutego 2024 roku marł Paweł Żabicki, kierownik planów filmowych - informuje portal Plejada. Żabicki miał zaledwie 45 lat i imponującą filmografię. Współpracował przy takich głośnych produkcjach, jak: "Sami swoi. Początek", "25 lat niewinności", "Pajęczyna", "Skazana", "Na Wspólnej". Wiadomo już kiedy i gdzie odbędzie się pogrzeb filmowca.

REKLAMA

Zobacz wideo Śmierć Ledgera łączono z rolą "Jokera". Jakubik po "Wołyniu" miał koszmary. Granie w tych filmach przypłacili zdrowiem

Paweł Żabicki nie żyje. Kiedy pogrzeb?

Przyczyna śmierci 45-latka nie została podana do publicznej wiadomości. W sieci pojawiły się za to pierwsze informacje na temat pogrzebu filmowca. Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w Parafia Matki Boskiej Zwycięskiej w Warszawie Rembertowie. "Pogrzeb rozpocznie się w czwartek 29 lutego o godzinie 11.00 w kościele w Rembertowie przy ul. Grzybowej 1" - podaje portal FilmPolski.

Kim był Paweł Żabicki?

Paweł Żabicki zaczął swoją przygodę z telewizją w 2003 roku. Wówczas pracował jako asystent reżysera na planie serialu "Na Wspólnej". Później przez kilka lat pomagał na planie polsatowskiego serialu z Bogusławem Lindą w roli pomocy domowej "I kto tu rządzi". Pracował też przy obsłudze planów zdjęciowych i jako dyżurny planu. W 2008 roku awansował na kierownika planu przy produkcji serialu "Przeznaczenie". W roli kierownika planu musiał czuć się jak ryba w wodzie, bo jego osiągnięcia na tym stanowisku są imponujące. Ostatni film, na którego planie kierował to "Sami swoi. Początek". Produkcja w reżyserii Artura Żmijewskiego miała premierę 16 stycznia 2024 roku. Paweł Żabicki próbował też swoich sił w aktorstwie - zagrał kilka epizodycznych ról. Mogliśmy go zobaczyć na ekranach w takich filmach, jak: "Kler" (wcielił się w księdza Żabę), "Moja Solidarność" (komandor Roman Swatko), "Konspirator" (komandor Roman Swatko) oraz "Buntowniczka nie z wyboru" (tu w roli bezimiennego grabarza). Co ciekawe był też kierownikiem planu wymienionych tytułów.

Rodzinie i bliskim zmarłego redakcja Plotka składa najszersze kondolencje.