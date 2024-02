"Taniec z Gwiazdami" rusza 3 marca na antenie Polsatu. Wszystkie pary ćwiczą już w pocie czoła, by zaprezentować się jak najlepiej w pierwszym odcinku na żywo. 23 lutego spotkaliśmy się z uczestnikami show na wykańczającym treningu, gdzie ćwiczyli ze wszystkich sił. Małgorzata Ostrowska-Królikowska w dresie, nie miała problemu, by pokazać się w naturalnej wersji bez makijażu. Fragmenty treningu gwiazdy "Klanu" i Filipa Chajzera podczas przygotowań do programu, zobaczycie w materiale wideo Plotka poniżej.

Tancerz zdradził, jak pracuje mu się z Małgorzatą Ostrowską-Królikowską

Kamil Gwara, któremu przypadło występowanie w programie z Małgorzatą Ostrowską-Królikowską, nie ukrywał zachwytów na jej temat. - Kto nie zna Grażynki z "Klanu"? Każdy zna, więc ja też znam oczywiście. Od dzieciństwa w domu leciał "Klan", więc znam. Oglądałem oczywiście, patrz, nie rozmawialiśmy jeszcze o tym. Dojdziemy do tego. Wielkie przeżycie. Ja się bardzo cieszę, że tańczę z Małgosią. Od samego początku, jak się poznaliśmy, mamy fajną chemię między sobą, fajnie nam się współpracuje. Oby tak dalej - wyznał nam tancerz.

Filip Chajzer trenuje codziennie do "Tańca z Gwiazdami"

Filip Chajzer nie ukrywa, że podobnie jak serialowa Grażynka z serialu TVP1, poszedł do "Tańca z Gwiazdami" by na nowo cieszyć się życiem. Ostatnie miesiące w jego życiu były bardzo ciężkie. - Myślę, że mógłbym się podpisać pod słowami mojej koleżanki z programu. To była też jedna z tych myśli przy rozmowie z Edwardem Miszczakiem [dyr. programowy Polsatu - przyp.red]. Właśnie żeby wyjść z domu, żeby zacząć znowu żyć, a żyć przez to, że masz nowe wyzwanie. Ja jestem zadaniowcem. Kocham odkrywać nowe rzeczy. Wchodzić na nowe szczyty, odkrywać nowe Himalaje. I to są nowe Himalaje. Ja zaczynałem od zera. I nagle tak sobie wchodzę powoli, powoli i jestem tych zachwycony. Mam po co wstawać rano. Wiem, że trening jest codziennie, bo codziennie w kalendarzu jest ustawiony trening. Nie wiem, czy inna para ma codziennie treningi, obojętnie sobota, niedziela, wszystko jest treningiem. I ta rutyna jest dla mnie wspaniała. Ona mi ustawia życie - wyznał nam prezenter na sali tanecznej. Zdjęcia gwiazd treningów - w tym Małgorzaty Ostrowskiej-Królikowskiej w dresie i bez makijażu, znajdziesz w galerii na górze strony.

