Katarzyna Bosacka przechodzi trudny w życiu czas. Po ponad ćwierć wieku rozpadło się jej małżeństwo. Prezenterka stara się nie załamywać i mocno skupiła się na karierze. Rozstanie rodziców przeżywają również ich dzieci. Kobieta postanowiła przekazać ważne słowa swoim dwóm córkom.

REKLAMA

Zobacz wideo Katarzyna Bosacka zmieni dom po rozwodzie? Opowiada nam o randkach i o tym, kto nie ma szans zdobyć jej serca

Katarzyna Bosacka się nie poddaje. Padły ważne słowa w kierunku córek

Rozstanie początkowo mocno załamało Katarzynę Bosacką. W przeciągu trzech miesięcy kobieta schudła aż kilkanaście kilogramów. Bosacka wpadł w wir pracy i realizowała kolejne nagrania do programów "Eko Bosacka" i "Bosacka daje radę". Prezenterka postanowiła udać się do specjalisty, co pomogło jej uporać się z trudnymi emocjami. Okazuje się, że para ma już wyznaczoną datę pierwszej rozprawy rozwodowej, a także dogadali się co do podziału majątku. Rozstanie skłoniło Bosacką do refleksji i postanowiła przekazać swoim córkom ważną lekcję życia.

Będę uświadamiać moim córkom to, że my kobiety powinnyśmy być niezależne. Bo chociażby w takiej sytuacji, w jakiej jestem w tej chwili - rozstaję się z mężem po 26 latach - proszę sobie wyobrazić, gdybym była kurą domową, zostaję w wieku ponad 50 lat bez pracy, bez zawodu, bez finansów, bardzo często bez prawa jazdy, bez własnego kąta, bez własnych pasji

- te słowa padły z ust dziennikarki podczas III Regionalnego Kongresu Kobiet.

Katarzyna Bosacka złożyła pozew o rozwód

Małżeństwo Bosackich trwało 26 lat. Wybrankiem dziennikarki był polityk Koalicji Obywatelskiej, Maciej Bosacki, który obecnie zasiada w Sejmie. Para pobrała się w Kanadzie. Doczekali się czwórki dzieci - Jana, Marii, Zofii i Franciszka. Jak podał "Fakt", to żona złożyła pozew o rozwód. Dzięki pomocy terapeuty wyszła na prostą i pozytywnie patrzy w przyszłość. - Jestem na dobrej drodze. Właściwie, to nie jest już tunel. Już wyszłam z tego tunelu, z dołka i widzę tęczę, światło i słońce - opowiedziała w jednym z wywiadów. Bosacka zdradziła także, że wypisuje do niej pewien adorator, choć nie zdradziła jego tożsamości.

Katarzyna Bosacka www.instagram.com/katarzynabosacka/