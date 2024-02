Filip Chajzer jest uczestnikiem nowej edycji "Tańca z Gwiazdami", która startuje 3 marca w Polsacie. Małgorzata Ostrowska-Królikowska, która podobnie jak prezenter, bierze udział w programie, mówiła, że poszła do show, by odzyskać radość życia. A że były prowadzący "Dzień dobry TVN" ma sobą wiele ciężkich chwil - w tym walkę z depresją - zapytaliśmy go, czy w przygotowaniach także udaje mu się cieszyć i zostawić trudne momenty za sobą. Okazuje się, że tak.

REKLAMA

Zobacz wideo Filip Chajzer szczerze o depresji

Filip Chajzer podobnie jak gwiazda serialu "Klan", poszedł do "Tańca z Gwiazdami" by się zrelaksować. - Myślę, że mógłbym się podpisać pod słowami mojej koleżanki z programu. To była też jedna z tych myśli przy rozmowie z Edwardem Miszczakiem [dyr. programowy Polsatu - przyp.red[. Właśnie żeby wyjść z domu, żeby zacząć znowu żyć, a żyć przez to, że masz nowe wyzwanie. Ja jestem zadaniowcem. Kocham odkrywać nowe rzeczy. Wchodzić na nowe szczyty, odkrywać nowe Himalaje. I to są nowe Himalaje. Ja zaczynałem od zera. I nagle tak sobie wchodzę powoli, powoli i jestem tych zachwycony. Mam po co wstawać rano. Jestem tym zachwycony. Wiem, że trening jest codziennie, bo codziennie w kalendarzu jest ustawiony trening. Nie wiem, czy inna para ma codziennie treningi, obojętnie sobota, niedziela, wszystko jest treningiem. I ta rutyna jest dla mnie wspaniała. Ona mi ustawia życie. Bo życie jest tu i teraz. Nie ma wczoraj, nie ma jutro, wczoraj się nie da dotknąć, jest dzisiaj, a dzisiaj jest wspaniale - powiedział w rozmowie z Plotkiem.

Filip Chajzer ma przesłanie w Światowy Dzień walki z Depresją

A że Filipa Chajzera spotkaliśmy w Światowy Dzień Walki z Depresją, zapytaliśmy go też, co poradziłby ludziom, którzy potrzebują pomocy, a wstydzą się po nią sięgnąć. Sam ma za sobą ten problem. - Nie ma innej drogi. Depresja jest sygnałem, że coś w życiu robisz nie tak. Jeśli sam do tej pory robiłeś to nie tak, to znaczy, że sam sobie z tym nie poradzisz, bo nie znasz rozwiązania. W związku z tym potrzebujesz tego rozwiązania, ale nie może to być po prostu twój znajomy, twoja przyjaciółka, której się coś wydaje, że może ci powiedzieć jakąś złotą myśl, która cię natchnie to nowego życia. Nie, to jest bardzo ciężka, systematyczna praca z terapeutą. I ten terapeuta po prostu jest niezbędny - podsumował prezenter.

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli potrzebujesz rozmowy z psychologiem, możesz zwrócić się do Całodobowego Centrum Wsparcia [LINK: Strona główna - Centrum Wsparcia] pod numerem 800 70 2222. Pod telefonem, mailem i czatem dyżurują psycholodzy Fundacji ITAKA udzielający porad i kierujący dzwoniące osoby do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie. Z Centrum skontaktować mogą się także bliscy osób, które wymagają pomocy. Specjaliści doradzą, co zrobić, żeby skłonić naszego bliskiego do kontaktu ze specjalistą.