Małgorzata Tomaszewska pokazała córkę. Dodała pierwsze zdjęcie z porodówki

Informacja o tym, że Małgorzata Tomaszewska urodziła, pojawiła się w mediach już 20 lutego. Wygadał się dumny dziadek, a zarazem ojciec prezenterki - Jan Tomaszewski. Teraz była gospodyni "Pytania na śniadanie" sama potwierdziła informacje o porodzie i opublikowała pierwsze zdjęcia z córką.

Małgorzata Tomaszewska z córką

Tomaszewska we wpisie zdradziła imię córki. "To nasze pierwsze chwile razem. Mam na imię Laura i jestem już z wami. Moi rodzice i braciszek kochają mnie tak mocno, że szybciutko będę podbijała ten świat" - napisała. Tym samy dziennikarka niejako sprostowała słowa swojego ojca, który prawdopodobnie w emocjach przekręcił imię wnuczki, nazywając ją... Luizą. - Kochane kobitki! Pomimo wielu trudności okazałyście się wspaniałe. Gratuluję szczęśliwego przyjścia na świat. Trzymajcie tak dalej. (...) Wszystko udało się szczęśliwie. Gosia pojechała o godz. dziesiątej rano do szpitala, o 16:00 urodziła Luizę. Moje kochane dziewczyny są zdrowe i dzielne, a ja naprawdę szczęśliwy! - powiedział Jan Tomaszewski w rozmowie z "Super Expressem".

Warto w tym miejscu nadmienić, że Tomaszewska już wcześniej chwaliła się, że córka otrzyma na imię Laura. "Kocham cię, Laurka" - to były pierwsze słowa, jakie nasz synek wypowiedział do brzuszka. I wtedy już wiedzieliśmy, że spośród wszystkich propozycji to jest właśnie imię dla naszej córeczki. Laura. Wydaje się, że będzie zodiakalnym Wodnikiem (jak mama). Wszyscy czekamy na naszą Laurkę" - napisała na Instagramie, kiedy jeszcze była w ciąży.

Małgorzata Tomaszewska w zaskakującym wyznaniu: Widzimy się przy kolejnym porodzie

W dalszej części wpisu instagramowego wpisu Małgorzaty Tomaszewskiej nie zabrakło licznych podziękowań. "Dziękujemy całemu zespołowi w @szpitalswietejrodziny za wspaniałą opiekę. @kasiatrzaska dziękuję... Byłaś nieoceniona w jednym z najważniejszych momentów naszego życia. Widzimy się przy kolejnym porodzie @asaletra_bielinska dziękuję za całą wspólną drogę i twoje ogromne wsparcie" - czytamy.

Przypomnijmy, że Małgorzata Tomaszewska jest już mamą siedmioletniego chłopca o imieniu Enzo. Jego ojcem jest były mąż prezenterki - pochodzący z Turcji Ahmet Seyfi Yigit Tarci. Związek tych dwojga jednak nie przetrwał próby czasu i para kilka lat temu się rozstała.