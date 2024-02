Opozda zapytana, czy Królikowski był na urodzinach Vincenta. "Aż smutno..."

Joanna Opozda postanowiła wyprawić drugie urodziny syna. Z tej okazji zorganizowała imprezę w bajkowym stylu. Jak wiadomo, rodzice Vincenta nie mają ze sobą dobrych relacji. Wiemy, czy Antek Królikowski i Małgorzata Ostrowska-Królikowska pojawili się na świętowaniu.

Joanna Opozda zorganizowała urodziny syna. Czy był na nich Królikowski

Aktorka postanowiła zorganizować drugie urodziny syna w istnie bajkowym stylu. Nie od dziś wiadomo, że rodzice Vincenta mają ze sobą niezwykle napięte relacje. Para rozstała się jeszcze przed narodzinami dziecka. Na urodzinach pojawiło się naprawdę sporo osób wraz z dziećmi, a w tym, m.in. aktor Mateusz Banasiuk. Nie zabrakło także rodziny ze strony celebrytki. Opozda zadbała o wizerunek syna, zasłaniając na zdjęciach jego twarz. Więcej zdjęć z urodzin znajdziesz w naszej galerii na górze strony. W trakcie całej relacji nie można było jednak dostrzec ani jednej osoby z otoczenia Królikowskiego ani jego rodziny. Portal Pudelek postanowił zapytać aktorki, dlaczego nikt ze strony ojca nie zjawił się na imprezie dwulatka.

Nie będę tego komentować, bo aż smutno cokolwiek napisać, najważniejsze, że Vincent świetnie się bawił i był otoczony ludźmi, którzy go kochają

- wyznała aktorka. Antek Królikowski postanowił nie udzielać portalowi informacji w tej sprawie. Wielu zarzuca mu bierność, jeśli chodzi o sprawy syna. Można się zastanawiać, czy rodzina ze strony ojca była zaproszona na świętowanie.

Joanna Opozda i Antek Królikowski nadal są małżeństwem

Para aktorów zaczęła spotykać się w 2020 roku. Był to czas pandemii, podczas której postanowili razem zamieszkać w Konstancinie. Rozstali się przed wigilią, ale nie na długo. W sierpniu 2021 roku zawarli związek małżeński, a ślub był dość kosztowny. Opozda Urodziła Vincenta w lutym 2022 roku, ale jego rodzice rozstali się jeszcze przed narodzinami. Później para podjęła medialną batalię związaną z alimentami. Kobieta twierdziła, że celebryta nie płaci i nie interesuje się synem, a on zaprzeczał tej wersji. Okazuje się, że para do teraz się nie rozwiodła, a mediacje pomiędzy nimi niczym nie skutkują. Spotkają się przed sądem, a na ten moment nadal są małżeństwem.

