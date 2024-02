Angelina Jolie to zdecydowanie jedna z najpopularniejszych aktorek, która w 2000 roku została laureatką Oscara, czyli najbardziej prestiżowej nagrody filmowej. Przez lata tworzyła małżeństwo z Bradem Pittem, choć ostatecznie kilka lat temu doszło do ich rozwodu. Jej wizerunek nie zmienił się przed dekady, ale tym razem postanowiła zmienić swój wygląd. Postawiła na spektakularną metamorfozę.

REKLAMA

Zobacz wideo Dzieci tak bardzo bały się zagrać z ucharakteryzowaną Angeliną Jolie, że zatrudniono jej córkę

Angelina Jolie przeszła metamorfozę i zmieniła fryzurę

Aktorka znana z takich filmów jak "Przerwana lekcja muzyki" czy "Czarownica" przez lata nosiła tę samą fryzurę, która na stałe stanowiła element jej wizerunku. Mimo że zmieniała ją do kolejnych ról, to właśnie ciemniejsze włosy były jedną z jej charakterystycznych cech. Po latach postanowiła coś zmienić, szczególnie że od dłuższego czasu nie pojawia się w nowych produkcjach filmowych czy telewizyjnych. Tym razem paparazzi przyłapali Jolie w nowej odsłonie, gdy wychodziła ze swojego sklepu Atelier Jolie. Gwiazda przefarbowała włosy na blond. To ogromna zmiana w wyglądzie, który od tylu lat pozostawał niezmienny. Co ciekawe, jej były mąż, Brad Pitt, zrobił dokładnie ten sam krok chwilę przed nią.

Angelina Jolie porzuciła wizerunek. Aktorka przeszła spektakularną metamorfozę EastNews

Angelina Jolie i Brad Pitt przez lata tworzyli zgraną parę

Aktorka zagrała w filmie "Pan i Pani Smith" u boku Brada Pitta, który w tamtym czasie był w związku małżeńskim z Jennifer Aniston. Wielu twierdzi, że to właśnie Jolie była powodem ich rozwodu, choć aktorka wielokrotnie temu zaprzeczała. Pierwszą ciążę para ogłosiła w 2006 roku. Sześć lat później ogłosili zaręczyny, a do ślubu ostatecznie doszło w 2014 roku. Małżeństwo wychowywało szóstkę dzieci - trójkę adoptowanych - w tym jedno jeszcze przed ich znajomością, i trójkę biologicznych. Jolie złożyła pozew o rozwód w 2016 roku, którego powodem były "różnice niemożliwe do pogodzenia", a ostatecznie do rozwiązania małżeństwa doszło w 2019 roku.

Angelina Jolie i Brad Pitt Angelina Jolie i Brad Pitt, fot. Youtube @Golden Globes