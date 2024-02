23 lutego Radosław Sikorski skończył 61 lat. Polityk, który przed laty był związany z Prawem i Sprawiedliwością, obecnie jest ministrem spraw zagranicznych w rządzie Donalda Tuska. Szefem dyplomacji był już zresztą za czasów dwóch poprzednich rządów Tuska, w latach 2007 - 2014. W prywatnym życiu Sikorski poznał dwie kobiety, które okazały się bardzo istotne w jego życiu. Pierwsza miłość polityka to obecnie hollywoodzka aktorka. Z kolei małżonka ministra to laureatka prestiżowej Nagrody Pulitzera.

Radosław Sikorski przez kilka lat spotykał się z Olivią Williams

Radosław Sikorski tuż po zdaniu matury wyjechał do Wielkiej Brytanii. To właśnie tam podjął studia na Pembroke College Uniwersytetu w Oksfordzie. Podczas studiów poznał 17-letnią Olivię Williams, która uczyła się na Uniwersytecie w Cambridge. Młody Sikorski zrobił ogromne wrażenie na dziewczynie, zwłaszcza za sprawą swoich nienagannych manier i szacunku do kobiet. "Od tamtego momentu nie spotkałam mężczyzny, który witając się z kobietą, strzelał obcasami i szarmancko skłaniał głowę" - wspominała Williams w rozmowie z "Vivą!". Po studiach Radosław Sikorski zaczął pracę jako dziennikarz. z Olivią Williams był związany przez cały okres jej nauki. Jej marzyła się kariera w Hollywood. I dopięła swego. Po latach Radosław Sikorski wspominał związek z aktorką w wywiadzie-rzece "Strefa zdekomunizowana".

Byliśmy razem od czterech lat. Ona chciała być aktorką i zorientowała się, że historia nas rozdziela. Zrobiła później karierę w Hollywood. Grała u boku Costnera, Bruce'a Willisa i Micka Jaggera. Jest świetną aktorką. U nas chyba najbardziej zauważona w "Szóstym zmyśle"

- wyznał Radosław Sikorski.

Po powrocie do Polski Sikorski poznał amerykańską korespondentkę

Wraz ze zmianami demokratycznymi w Polsce po 1989 roku Radosław Sikorski zdecydował się wyjechać z Wielkiej Brytanii i wrócić na stałe do Polski. To właśnie w ojczyźnie poznał amerykańską korespondentkę, Annę Applebaum. Początkowo ich znajomość miała wymiar czysto zawodowy. Applebaum była wówczas w innym związku, a Sikorski wciąż spotykał się z Olivią Williams. "Nie zadzwonił, tylko zjawił się pod drzwiami, i nie sam, tylko z Olivią Williams. Pamiętam – domofon nie działał i wołali mnie z ulicy. Zostali kilka dni, może trochę dłużej. Któregoś dnia Olivia zachorowała, kiedy akurat mieliśmy w planach wyjazd do Kazimierza, więc pojechaliśmy we dwoje z Radkiem" - wspominała Anna Applebaum w książce "Matka Polka".

Radosław Sikorski i Anna Applebaum doczekali się dwóch synów

Po rozstaniu z Williams relacja z Anną Applebaum zaczęła przeradzać się w bardziej romantyczną. W końcu Radosław Sikorski postanowił się oświadczyć. Ślub zaplanowano na 1992 roku. Nowożeńcy zamieszkali w dworku w Chobielinie. "Kiedy przyjechałam do Chobielina pierwszy raz, było tu pięknie, cicho, głucho i daleko od cywilizacji. Dworek był kompletną ruiną: zgniłe podłogi, zamiast okien dziury i walące się stropy. Mieliśmy plan, żeby go odremontować. Myśleliśmy, że potrwa to dwa lata, a trwało 15" - wspominała Applebaum. Para doczekała się narodzin dwóch synów, Aleksandra i Tadeusza. Małżonkowie wciąż spełniają się też zawodowo. Radosław Sikorski piastuje ważne stanowiska polityczne. Był już ministrem obrony narodowej, ministrem spraw zagranicznych, marszałkiem Sejmu i europosłem. Z kolei Anna Applebaum to ceniona dziennikarka, korespondentka polityczna i laureatka Nagrody Pulitzera za wydaną w 2003 roku książkę "Gułag".