Małgorzata Tomaszewska 21 lutego powitała na świecie córeczkę. To drugie dziecko popularnej prezenterki. Radosną nowiną z mediami podzielił się dumny dziadek i tak zrobiło się niemałe zamieszanie. Okazuje się, że Jan Tomaszewski, zapewne pod wpływem dużych emocji, pomylił imię swojej wnuczki.

Zobacz wideo Tomaszewska o zmianach w "Pnś". Ocenia nowych prowadzących

Jan Tomaszewski popełnił gafę. Pomylił imię swojej wnuczki

W rozmowie z "Super Expressem" Jan Tomaszewski poinformował o narodzinach wnuczki. Powiedział jednak, że Małgorzata Tomaszewska urodziła Luizę. - Kochane kobitki! Pomimo wielu trudności okazałyście się wspaniałe. Gratuluję szczęśliwego przyjścia na świat. Trzymajcie tak dalej. (...) Wszystko udało się szczęśliwie. Gosia pojechała o godz. dziesiątej rano do szpitala, o 16:00 urodziła Luizę. Moje kochane dziewczyny są zdrowe i dzielne, a ja naprawdę szczęśliwy! - powiedział Jan Tomaszewski.

To synek Małgorzaty Tomaszewskiej wskazał imię swojej siostry

Teraz okazuje się, że Jan Tomaszewski z radości popełnił gafę. Jak udało się ustalić redakcji "Faktu", dziewczynka ma na imię Laura. Media już wcześniej informowały, że właśnie to imię zostało wybrane przez byłą prezenterkę "Pytania na śniadanie". Przypomnijmy, że Małgorzata Tomaszewska jest już mamą siedmioletniego chłopca o imieniu Enzo. Ojcem chłopca jest były mąż celebrytki, pochodzący z Turcji Ahmet Seyfi Yigit Tarci. Związek jednak nie przetrwał próby czasu i para kilka lat temu się rozstała.



Tomaszewska bardzo dba o swoją prywatność. Niewielu wiedziało, że znów jest zakochana. Jednak w sierpniu 2023 roku ogłosiła publicznie, że jest w ciąży. Wielodzietna rodzina to od dawna było marzenie Małgorzaty Tomaszewskiej, która sama jest jedynaczką. Kilka tygodni później wyjawiła, jak jej córka będzie miała na imię. "Kocham cię, Laurka" - to były pierwsze słowa, jakie nasz synek wypowiedział do brzuszka. I wtedy już wiedzieliśmy, że spośród wszystkich propozycji to jest właśnie imię dla naszej córeczki. Laura. Wydaje się, że będzie zodiakalnym Wodnikiem (jak mama). Wszyscy czekamy na naszą Laurkę" - napisała Małgorzata Tomaszewska na Instagramie.

Jan Tomaszewski pomylił imię swojej wnuczki Jan Tomaszewski pomylił imię swojej wnuczki. Fot. KAPiF