Policjantka z Włoch szybko zdobyła sympatię miłośników "Rancza". Annę Iberszer można zobaczyć także w takich produkcjach jak "Lejdis", "Idealny facet dla mojej dziewczyny", "Klan", "Bejbis" czy "Doręczyciel". Aktorka jednak została zapamiętana przez wielu jako piękność z włoskimi korzeniami. Zobaczcie, jak wygląda teraz i co słychać w jej życiu prywatnym.

Anna Iberszer ma męża aktora. Wspólny zawód ułatwia im funkcjonowanie

Aktorka doczekała się syna Karola, który jest owocem związku Iberszer z aktorem Tomaszem Drabkiem, który zagrał między innymi w "1920 Bitwa Warszawska", "Wkręceni 2", "Na Wspólnej" czy w serialu "Zachowaj spokój". Para stanęła na ślubnym kobiercu w 2012 roku. Co ciekawe, ten sam zawód połączył małżonków i ułatwił im komunikację w związku. - Trudno mi sobie wyobrazić, żeby mógł to zrozumieć ktoś spoza branży. Tzn. w momencie, kiedy mi się nawarstwia i czasowo, i psychicznie, wiadomo, że jak się zbliża premiera, do tego są spektakle, to to napięcie rośnie i obydwoje wiemy, jak to działa - wyznała Iberszer w rozmowie z lifestyle.newseria.pl. Wspomniała także, że przez profesję męża i swoją czasami są problemy związane z opieką nad potomkiem.

Logistycznie jest najgorzej, jak to zrobić, żebym ja mogła zagrać spektakl, on mógł zagrać spektakl i jednocześnie zatrudnić kogoś, żeby się zaopiekował dzieckiem, tu jest największy problem - dodała.

Anna Iberszer długo po "Ranczu" zachwyca urodą

Po najnowszych zdjęciach Francesci z "Rancza" możemy zauważyć, że aktorka nadal jest w formie. Dba o regularną aktywność fizyczną - chętnie pływa i ponadto uprawia karate. W tej drugiej dziedzinie ma nawet pewne osiągnięcia. "9 kyu, egzamin zdany. Papa obita, ale cieszę się jak dziecko" - oznajmiła radośnie pod postem z egzaminu. W komentarzach posypały się gratulacje od kolegów i koleżanek z branży. Niewątpliwie Anna Iberszer to piękność, ale i kobieta wielu talentów. Co ciekawe, aktorka spełnia się także jako modelka. Mogliśmy zobaczyć ją na wybiegu podczas "Karnawałowej Gali Gwiazd", gdzie również zatańczyła. Po zdjęcia aktorki zapraszamy do galerii na górze strony.