Edyta Górniak to z pewnością jedna z najbarwniejszych postaci polskiej sceny muzycznej. Piosenkarka znana jest ze swoich teorii spiskowych, którymi chętnie dzieli się publicznie. Gwiazda opowiadała m.in. o tym, jak jej zdaniem wygląda rzeczywistość. - Wśród nas żyją bioroboty, hybrydy i reptilianie [fikcyjny gatunek gadów - przyp.red.] (...) Nie każdy, kto wygląda jak człowiek, ma duszę. Ma tylko kombinezon biologiczny i te same potrzeby fizyczne, biologiczne, ale nie ma połączenia z pierwotną świadomością, ze źródłem i zapomniał lub nigdy nie poczuł tej świętej energii wszelkiego stworzenia - mówiła na zlocie "Harmonia Kosmosu". W 2021 roku Daria Ładocha opowiedziała o współpracy z Górniak. Zaskoczyła.

Daria Ładocha była gościem w programie "Pacześ Show". Dziennikarka wyznała, że pracowała kiedyś z Edytą Górniak. Za namową prowadzącego opowiedziała pewną anegdotę związaną z piosenkarką. Według Darii Ładochy Edyta Górniak miała dość specyficzne wymagania. - Jak wchodziliśmy do pracy, musieliśmy zostawiać karty kredytowe na zewnątrz pomieszczenia, ponieważ karty kredytowe miały chipy, które łączyły się z kosmosem i wszyscy wiedzieli, gdzie jest Edyta - powiedziała w programie. Spodziewaliście się czegoś takiego? W rozmowie z Rafałem Paczesiem dziennikarka wyjawiła także ciekawostkę z życia Małgorzaty Rozenek-Majdan. - Zdradziła mi, że Radosław robi wodę różaną do mycia podłóg - powiedziała dziennikarka w programie "Pacześ Show".

Edyta Górniak rozprawia w mediach społecznościowych o wszechświecie. "Trzeba nie mieć grama pokory"

Jaki czas temu Edyta Górniak zamieściła na swoim profilu na Facebooku wpis, w którym wypowiedziała się o wszechświecie. Miała ważne przesłanie. "Jeśli ktokolwiek uważa, że nic prócz nas nie ma prawa istnieć w przestrzeni wszechświata, to jest arogantem lub ignorantem. Trzeba nie mieć grama pokory, aby uważać, że prawo to należy się tylko nam. Dziś wiedza jest za darmo. Jest dla nas na wyciągnięcie ręki" - pisała Górniak na swoim profilu. ZOBACZ TEŻ: Edyta Górniak poniosła klęskę w preselekcjach do Eurowizji. Teraz mówi o regulaminie

