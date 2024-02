Były prezes TVP przygotował raport o przejęciu spółki przez nowe władze. Jacek Kurski przedstawił kierownictwu Prawa i Sprawiedliwości dokładny przebieg i kulisy zmiany władzy w stacji. Stwierdził, że władze redakcji sportowej przekazały "uzurpatorom" studia. Padły też słowa o "płaszczeniu się".

Jacek Kurski o kulisach przejęcia władzy w TVP

W raporcie Jacek Kurski wspomina o dyrektorze Przemysławie Herburcie, który już wcześniej miał szukać zapasowego studia dla Telewizyjnej Agencji Informacyjnej. W opinii byłego prezesa TVP Herburt miał zachowywać się dziwnie. "Herburt już wcześniej zachowywał się dziwnie. Podczas budowy parkingu podziemnego przy placu Powstańców pod pozorem ewentualności 'znalezienia niewybuchu i konieczności przeniesienia emisji' zaczęto szukać studia zapasowego dla TAI na Woronicza. Zamiast wybrać nowe i kompatybilne, przystosowane do tego studio S12 wraz z przynależącym newsroomem, dyrektor Herburt siłowo przeforsował użycie studia s-7, które było w dyspozycji TVP Sport. Była to decyzja irracjonalna, niezrozumiała, bo studio jest małe, newsroom jeszcze mniejszy, brak możliwości wykorzystania AR (augmented reality) i innych nowoczesnych technologii, a poza tym pracował tam przecież TVP Sport. Musiały przyświęcać jej jakieś nieznane i ukryte cele. Oponującego temu dyr. M. Szkolnikowskiego, (szefa TVP Sport od samego początku Dobrej zmiany w Telewizji) zwolniono niespodziewanie w sierpniu 2023, pomimo autorytetu w środowisku i sukcesu zarządzanego przez niego kanału" - stwierdził Jacek Kurski w raporcie.

Kurski o szczegółach zmian w TVP: Płaszczyli się i rozłożyli czerwony dywan

Były prezes TVP stwierdził też, że dyrektor Herburt i jego współpracownicy "płaszczyli się przed uzurpatorami" i pomagali w przejęciu władzy w stacji. "Po siłowym przejęciu TVP, w S7 natychmiast zainstalowała się nowa ekipa programu "i9:30", która przejęła newsroom, montaże i ingest TVP Sport, przy pomocy których produkowano nowy program zastępujący "Wiadomości". W tym samym studiu S7 reaktywowano też "Teleexpress", a przygotowania do ręcznego przejęcia tego miejsca, trwały pod okiem Herburta - dużo wcześniej, zanim uzurpatorzy przejęli budynek. Zwolnionego Szkolnikowskiego zastąpił Zieliński, prawa ręka Herburta, jednocześnie stworzono nowe stanowisko wicedyrektora dla Staszewskiego, człowieka Chłopika i Mastalerka. Staszewski i Zieliński wpuszczając uzurpatorów do studia S7, płaszczyli się przed nimi i rozłożyli czerwony dywan. Praktycznie zawiesili produkcje TVP Sport przekazując studio i 2/3 stanowisk newsroomu na potrzeby "i9:30" oraz doglądając czy nowym kolegom nie trzeba pomoc i czy wszystko idzie zgodnie z planem" - napisał Jacek Kurski.

Raport Jacka Kurskiego trafił już na biurko Jarosława Kaczyńskiego. Warto dodać, że były prezes TVP winą za porażkę PiS-u po ostatnich wyborach parlamentarnych obarcza tych, którzy doprowadzili do usunięcia go z posady w stacji. Wspomina szczególnie o swoim następcy, Mateuszu Matyszkowiczu i jego bliskim współpracowniku, dyrektorze Przemysławie Herburcie. "W TVP rozegrała się decydująca bitwa. Właściwie dwie bitwy - przedwyborcza o utrzymanie władzy i powyborcza o obronę instytucjonalnych przyczółków. Obie przegrane. Po stronie 'dobrej zmiany' brakuje głębszej refleksji. Do przejęcia TVP doszło w wyniku zdrady" - czytamy w raporcie.

