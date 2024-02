Barbara Bursztynowicz zdobyła serca telewizyjnych widzów między innymi dzięki graniu postaci Elżbiety z serialu "Klan". Fani aktorki interesują się nie tylko jej karierą, ale i oczywiście życiem prywatnym. Wiemy, że Bursztynowicz jest mamą Małgorzaty, którą urodziła w wieku 27 lat. Miała z nią wyjątkowo trudną relację w okresie dorastania córki.

REKLAMA

Zobacz wideo Grażyna z "Klanu" w "Tańcu z Gwiazdami"

Barbara Bursztynowicz o ukochanej córce. Nie zawsze było kolorowo

Aktorka podkreślała już dawniej, że Małgorzata jest bardziej "córeczką tatusia". W okresie nastoletnim córka gwiazdy "Klanu" miała z mamą trudną relację. Bursztynowicz starała się doradzać we wszystkim Małgosi, jednak ten fakt tylko pogorszył stosunki między nimi. Nie zgodziła się, aby córka poszła do szkoły zawodowej i spełniła marzenie o zostaniu krawcową. Po latach aktorka doszła do pewnego wniosku. - Był czas, gdy rzeczywiście chciałam wpływać na jej decyzje, wtrącałam się. Dziś wiem, że to był błąd - wyznała Bursztynowicz w jednym z wywiadów, który przytacza shownews.pl. - Musiałam nauczyć się poszanowania jej odrębności - dodała. Przyznała ponadto, jak była traktowana przez córkę w dawnych czasach.

Kiedy stała się nastolatką, troszkę się ode mnie odsunęła, bo byłam tym 'gorszym', więcej wymagającym rodzicem - wspomina aktorka.

Barbara Bursztynowicz z córką KAPiF.pl

Barbara Bursztynowicz o pogodzeniu się z córką

Kłótnie i nić niezgody trwały do czasu. Matka z córką postanowiły pogodzić się po latach i dziś mają o wiele lepszą relację. Małgorzata spełniła swoje marzenie i założyła markę odzieżową. Zaczęła też współpracować z aktorami, projektuje kostiumy do spektakli teatralnych. - Jesteśmy dla siebie partnerkami. Bywa tak, że to ona jest dla mnie autorytetem, ale myślę, że ja dla niej też. Nie zawsze mówi o tym wprost, ale czuję, że tak jest. Dużo ze sobą rozmawiamy, dobrze się ze sobą czujemy i każdy czas spędzony z nią jest dla mnie wyjątkowy. Jej pomoc, uwagi i rady są dla mnie bardzo ważne i zdarza się, że jest ode mnie mądrzejsza - dowiadujemy się z wywiadu Bursztynowicz cytowanego przez "Świat Seriali". - Wybaczyłyśmy sobie wszystko, co było złego między nami, nie ma już tarć, są wspólne kolacje, zakupy, podróże - ujawniła aktorka. Obecnie możemy znaleźć w sieci mnóstwo pięknych zdjęć matki i córki, na których radośnie ze sobą pozują. Udało im się odbudować relację, czego nie da się ukryć. Po zdjęcia zapraszamy do galerii.

Barbara Bursztynowicz z córką KAPiF.pl