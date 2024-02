Życie uczuciowe Katarzyny Cichopek jest szeroko opisywane w mediach. Dla wszystkich dużym szokiem była informacja o tym, że wieloletnie małżeństwo aktorki z Marcinem Hakielem dobiegło końca. Po ogłoszeniu rozstania w sieci zaczęły pojawiać się doniesienia o związku Cichopek z Maciejem Kurzajewskim. Plotki się potwierdziły i obecnie możemy oglądać szczęśliwe życie Kurzopków w mediach społecznościowych. Nie wszyscy pamiętają, że kiedyś Cichopek miała także innego partnera. Aktorka spotykała się z tajemniczym Mateuszem. Więcej zdjęć znajdziecie w galerii na górze strony.

Katarzyna Cichopek snuła plany o wspólnym mieszkaniu ze swoim partnerem. "Już myślę o przyszłości"

Marcin Hakiel nie był pierwszą miłością Katarzyny Cichopek. Przed laty aktorka była w związku z tajemniczym Mateuszem, którego znała od dzieciństwa, ponieważ ich rodzice się przyjaźnili. Potem ukochany Cichopek wyjechał na studia do Wiednia. To jednak nie przeszkadzało im w utrzymywaniu kontaktu. - Mam chłopaka. Widzimy się dwa, trzy razy w miesiącu, codziennie do siebie dzwonimy. Fajnie, że wymyślono internet - mówiła gwiazda w "Rewii". Cichopek snuła plany o wspólnym mieszkaniu. Rozważała nawet przeprowadzkę do Wiednia. Musiałaby wtedy porzucić swoją karierę i zrezygnować z roli Kingi w serialu "M jak miłość". - Już myślę o przyszłości, zbieram pieniądze na mieszkanie. Mateusz o tym nie myśli, ale to wynika z różnicy kulturowej. Na zachodzie Europy prawdziwa dorosłość rozpoczyna się dopiero po zakończeniu studiów - mówiła dla "Rewii". Ostatecznie związek z Mateuszem skończył się dla Katarzyny Cichopek zawodem miłosnym. Podobno ich rozstanie nie przebiegło w pokojowej atmosferze. Aktorka została w Polsce i później na planie "Tańca z Gwiazdami" poznała Marcina Hakiela.

Maciej Kurzajewski i Katarzyna Cichopek we wspólnym wywiadzie. "Jest nam po prostu dobrze"

Katarzyna Cichopek nie ukrywa, że w jej życiu wszystko dobrze się układa. Jakiś czas temu aktorka udzieliła wspólnego wywiadu z Maciejem Kurzajewskim. Zakochani nie szczędzili sobie miłych słów. Prezenter opowiedział, że są bardzo szczęśliwi. - Cieszymy się naszym życiem. Jest nam po prostu dobrze. Życzymy wszystkim szczęścia. I myślę, że nigdy nie interesowało nas to, co dzieje się dookoła nas, co dzieje się u kogoś innego, skupiamy się na naszym życiu, na naszych wspólnych relacjach - mówił Kurzajewski dla portalu Jastrząb Post.