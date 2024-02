Julia Wieniawa jest jedną z najbardziej "zarobionych" polskich gwiazd. Nie dość, że gra w filmach, serialach i teatrze, nagrywa płyty, koncertuje. To od czasu do czasu prowadzi branżowe imprezy, bryluje na salonach i od niedawna jest również jurorką w "Mam talent"(efekty zobaczymy już w przyszłym tygodniu - red.). Znalazła czas na szczere wyznanie w rozmowie z "Glamour".

Julia Wieniawa poszła na terapię. "Usiadłam i rozpłakałam się. Zadałam sobie pytanie: kim ja w ogóle jestem? "

Aktorka przyznała, że ostatnio dużo czasu poświęca samej sobie. W tym roku zamierza trzymać się postanowień noworocznych. Niedawno po powrocie z pracy miała chwilową "załamkę".

Powinnam być bardziej uważna na siebie. Dlatego w postanowieniach na ten rok mam regularną medytację, choćby parę minut dziennie, by być bliżej siebie i słyszeć własne myśli. Ostatnio wróciłam z planu, totalnie przebodźcowana, usiadłam i rozpłakałam się. Zadałam sobie pytanie: kim ja w ogóle jestem?

- wyznała.

Julia Wieniawa ma dość. Ostatni rok poświęciła na rozwój duchowy

Julia Wieniawa w wywiadzie przyznała się do tego, że ma dość "bycia poprawną". Na szczęście młoda artystka od roku pracuje nad sobą na terapii. Dziś twardo stawia granice, mówi co myśli i nie zapomina o swoich potrzebach. Więcej zdjęć Julii Wieniawy znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Mam dosyć bycia poprawną. Chcę pokazać swoją inną, ciemną stronę, którą ma w sobie każda kobieta. Ta potrzeba wynika z moich przeżyć, perturbacji. Przez ostatni rok nauczyłam się wreszcie komunikować swoje potrzeby, zaczęłam być asertywna, i wprost mówić, co myślę i czuję. Musiałam się wyleczyć z tego, co mi kiedyś wpojono: że okazywanie emocji to okazywanie słabości. Zawsze byłam odbierana jako ta, która łatwo odniosła sukces. Dlatego, że nigdy publicznie nie przyznałam się do porażek i do gorszych momentów. Zawsze ludzie widzieli tylko finalny efekt, bo tak zostałam nauczona – nie pokazuj, co czujesz. Zeszły rok poświęciłam na rozwój osobisty, duchowy. Zaczęłam chodzić na terapię i twardo stawiać granice, tak by nie zapomnieć o swoich potrzebach. Dbanie o siebie w moim wypadku to też słuchanie intuicji, ona mnie nigdy nie zawiodła. Jeśli tylko ją usłyszę

- powiedziała w nowym numerze "Glamour".

Potrzebujesz pomocy?

W związku z myślami samobójczymi lub próbą samobójczą może występować zagrożenie życia, wówczas - w celu natychmiastowej interwencji kryzysowej - zadzwoń na policję pod numer 112 lub udaj się na oddział pogotowia do miejscowego szpitala psychiatrycznego.

Jeśli potrzebujesz rozmowy z psychologiem, możesz zwrócić się do Całodobowego Centrum Wsparcia pod numerem 800 70 2222. Pod telefonem, mailem i czatem dyżurują psycholodzy Fundacji ITAKA udzielający porad i kierujący dzwoniące osoby do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie. Z Centrum skontaktować mogą się także bliscy osób, które wymagają pomocy. Specjaliści doradzą, co zrobić, żeby skłonić naszego bliskiego do kontaktu ze specjalistą.

Jeśli natomiast potrzebujesz pomocy, a masz mniej niż 18 lat, codziennie od 12:00 do 2:00 w nocy możesz zadzwonić na Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży, pod bezpłatnym numerem telefonu 116 111. Swój problem możesz też opisać w wiadomości.