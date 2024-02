Marcin Barański urodził się 3 stycznia 1971 roku w Warszawie. W wieku 14 lat trafił na plan filmu "Podróże Pana Kleksa". Wcielił się w rolę Pietrka, która przyniosła mu dużą rozpoznawalność. Mimo ogromnego sukcesu produkcji Barański nie wiązał swojej przyszłości z aktorstwem. W 1995 roku ukończył studia informatyczne na Politechnice Warszawskiej i spełniał się w tej dziedzinie. Interesował się także rozwojem duchowym i szermierką. Był wiceprzewodniczącym Buddyjskiego Związku Diamentowej Drogi Linii Karma Kagyu w Polsce. Marcin Barański zmarł w wieku 53 lat. Informacja o jego śmierci została opublikowana w mediach społecznościowych.

Marcin Barański nie żyje. Pożegnał go klub szermierski. "Smutno rozstawać się tak szybko"

Klub szermierski Akademia Broni przekazał przykrą informację o śmierci Marcina Barańskiego. "Byłeś cudownym człowiekiem, zawsze uśmiechniętym i emanującym dobrą energią. Wspaniale było cię gościć w naszym życiu. Dziękujemy za nasze wspólne chwile, nie tylko na planszy szermierczej. Byłeś wspaniałym przyjacielem i wyjątkowym przewodnikiem duchowym. Smutno rozstawać się tak szybko, ale cóż... widocznie taki był plan. Tak pewnie byś powiedział. Teraz świeć Marcinie swoim pięknym światłem, jak tylko ty potrafisz. W naszych sercach pozostaniesz na zawsze - jako honorowy szermierz i prawdziwy przyjaciel" - czytamy w oświadczeniu klubu na Facebooku. Przyczyna śmierci Marcina Barańskiego nie została upubliczniona.

Marcin Barański wspomniał pracę na planie filmu "Podróże Pana Kleksa". "Dla mnie to było jak wygrana miliona w totka"

Jakiś czas temu Marcin Barański udzielił wywiadu z okazji 30-lecia produkcji "Podróże Pana Kleksa". Filmowy Pietrek opowiedział o tym, jak udało mu się zdobyć rolę i zagrać u boku Piotra Fronczewskiego. - Jako młody chłopak śpiewałem w chórze chłopięcym. Wtedy osoby odpowiedzialne za castingi przychodziły do miejsc, gdzie było łatwo znaleźć nowych ludzi. Jak szukało się młodych chłopaków oswojonych ze sceną, to się szło do chóru chłopięcego albo do jakiegoś zespołu pieśni i tańca. Dla mnie to było jak wygrana miliona w totka. Była sama śmietanka aktorska i ja jeden - mówił w wywiadzie dla Wirtualnej Polski.

Marcin Barański w filmie 'Podróże pana Kleksa' Fot. @Z Miłości Do Bajek / YouTube / 'Podróże pana Kleksa' / screenshot