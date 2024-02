W tym roku Szwecję odwiedzi Luna z utworem "Tower". Porównywana do Lady Gagi wokalistka wyprzedziła Justynę Steczkowską oraz Edytę Górniak, która postanowiła opowiedzieć, z jakiego powodu nie udało jej się przegonić konkurencji.

Edyta Górniak odzywa się po ogłoszeniu wyników preselekcji Eurowizji. Wszystko jasne

- No to już wiecie, to prawda. Tak to prawda, nagrałam nowy premierowy utwór z okazji nadzwyczajnej trzydziestej rocznicy debiutu Polski w festiwalu Eurowizji, a także mojego debiutu na scenie międzynarodowej. Jest to nadzwyczajny rok pięknego jubileuszu, dlatego z tej okazji postanowiłam przygotować specjalnie dla tej rocznicy utwór - powiedziała diwa na InstaStories. Co stało się przeszkodą na drodze do eurowizyjnego sukcesu? Jak się okazało - deadline.

-W ostatniej chwili zdecydowałam, żeby wysłać go do konkursu. Za namową najbliższych mi osób. Zrobiłam to już niestety po czasie. Dosłownie przekroczyłam to wskazane daty i godziny. Nie ma to nawet znaczenia, dlatego, że i tak nie był to mój pierwszy główny cel. Tak naprawdę najważniejsze jest dla mnie to, żebyśmy wspólnie mogli celebrować tę piękną rocznicę - dodała wokalistka.

Edyta Górniak o Eurowizji KAPiF.pl

Edyta Górniak wyda piosenkę na wiosnę

Piosenkarka nie skończyła swoich przemyśleń na temat Eurowizji. Przebywając w egzotycznych warunkach postanowiła wspomnieć krótko o swoich planach muzycznych. - Mam nadzieję, że pokochacie również ten nowy [utwór - przyp. red.], przygotowany na tę uroczystą, piękną rocznicę - wyznała gwiazda. - Utwór będzie wydany około kwietnia - dodała. Chodzi o piosenkę "I remember", która została oceniona przez preselekcyjne jury na pięć punktów. - Nie wiem w której punktacji mój utwór wziął udział, jeśli nie zgłosiłam go zgodnie z regulaminem. Ale mimo to oczywiście dziękuję jurorom - napisała. Przypomnijmy, jak ten wynik wygląda na tle innych kandydatów.

1. Luna – The Tower – 34 pkt

2. Justyna Steczkowska – WITCH-ER Tarohoro – 33 pkt

3. L.U.C., Dagadana, Kayah, RBFO, Laboratorium Pieśni – Jesień – Tańcuj – 23 pkt

4. Marcin Maciejczak – Midnight Dreamer – 23 pkt

5. Natasza Urbańska – Who We Are – 22 pkt

6. nita – Thunder – 19 pkt

7. Bryska – Obca – 13 pkt

8. Sasi x Blascello – Karma – 11 pkt

9. Maciej Musiałowski – Znak – 10 pkt

10. Karolina Wilgus – Kwiatuszek – 9 pkt

=11. Happy Prince – Insatiable – 8 pkt

=11. Izdeb – Duch – 8 pkt

=11. My Friend Casino – Enslave – 8 pkt

=11. Izabela Zabielska – Nowhere To Go – 8 pkt

=11. Krystyna Prońko – Tempus Fugit – 8 pkt

=16. Paulina Wróblewska – Dni – 6 pkt

=16. Krystian Embradora – Rebel – 6 pkt

=18. Koko Die – If I Could – 5 pkt

=18. Edyta Górniak – I Remember – 5 pkt

=18. Pan Savyan – W Kolorku Amaretto – 5 pkt

=21. Kuba i Kuba – Światło – 4 pkt

=21. Piotr Odoszewski – Dzień Noc – 4 pkt

23. Sargis Davtyan – Balcony Of Our Love – 3 pkt

Edyta Górniak o Eurowizji https://www.instagram.com/edytagorniak/