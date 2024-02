Wyczekana córka Rzeźniczaków przyszła na świat w lutym 2024 roku. Niedługo po narodzinach Antoniny Paulina Rzeźniczak świętowała swoje 31 urodziny, które były wyjątkowe ze względu na obecność nowej członkini rodziny. "Pierwsze urodziny we troje. Jestem taka szczęśliwa. Mam wszystko, o czym marzyłam. Czuję się kochana, mam ogromne wsparcie męża, budzę się każdego dnia szczęśliwa i Antoninka jest już z nami na świecie. Teraz tylko i aż życzę sobie zdrowia dla siebie i swoich najbliższych" - napisała wówczas na Instagramie 31-latka. Najnowszy post ukochanej piłkarza jest jeszcze bardziej wzruszający. Zobaczcie sami.

Paulina Rzeźniczak wróciła do domu i zastała niespodziankę. Płacz był od razu

"Trochę wspomnień. To był piękny dzień, kiedy już mogłyśmy wyjść do domku. Musiałyśmy z Antoninką zostać dłużej w szpitalu niż było planowane, stąd radość była jeszcze większa, gdy okazało się, że możemy jechać do domu. Oczywiście outfit Antoniny - zrobiony przez prababcię Marysię. Sweterek jeszcze trochę oversize, ale był to bardzo ważny dzień dla nas i chcieliśmy, żeby był uwieczniony w czymś sentymentalnym. A w domu czekała taka piękna niespodzianka" - napisała Paulina Rzeźniczak na Instagramie. Żona Jakuba Rzeźniczaka została mile zaskoczona tuż po powrocie ze szpitala. Dom Rzeźniczaków został przystrojony balonami i innymi ozdobami. Szczególną uwagę skupia rozwieszony napis "witajcie w domu". Paulina Rzeźniczak bardzo się wzruszyła. Wybuchła płaczem widząc niespodziankę od męża. Jej najnowszy post nie mógł obyć się bez licznych komentarzy. "Ostatni filmik mnie mega rozczulił", "Piękne powitanie!", "Popłakałałam się razem z tobą! Od razu przypomniał mi się powrót z moją córcią do domu! Wszystkiego dobrego dla was! Antoninka jest cudowna!", "Bo się poryczę" - czytamy.

Paulina Rzeźniczak i Jakub Rzeźniczak oszaleli na punkcie córki. Szczere wyznanie

Na Instagramie obserwujemy, co zmieniła w życiu znanej pary mała Antonina. Jest na świecie kilkanaście dni, a już widać, że rodzice są zafascynowani tym nowym etapem. Rzeźniczakowie chętnie pozują z córką. Do jednej z fotografii piłkarz dodał podpis "To, że zawsze lubiłem być rannym ptaszkiem przydaje się wyjątkowo" - oznajmił w sieci. Po zdjęcia zapraszamy do galerii.

