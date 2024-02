Liza Minnelli to prawdziwa ikona Hollywood. Była właściwie skazana na sławę. To córka legendarnej aktorki Judy Garland i reżysera filmowego, Vincenta Minnelli. W kinie odniosła spektakularne sukcesy, ale życie mocno ją doświadczało. Zmagała się z alkoholizmem, depresją i nieudanymi małżeństwami.

Była skazana na sukces

Liza Minnelli przyszła na świat 12 marca 1946 roku w Los Angeles. Miała zaledwie trzy lata, gdy zadebiutowała na srebrnym ekranie w filmie "In The Old Good Summertime", w której główną rolę grała jej matka. Karierę muzyczną rozpoczęła w 1964 roku. Wówczas podpisała kontrakt płytowy z Capitol Records. Jej debiutancki album "Liza! Liza!" sprzedał się w półmilionowym nakładzie.

Występ w "Kabarecie" przyniósł jej upragnionego Oscara

Kino szybko pokochało zdolną córkę Judy Garland. W 1969 roku otrzymała swoją pierwszą oscarową nominację za występ w filmie "Bezpłodna kukułka". Jednak przełomem w jej karierze była rola Sally Bowles w musicalu "Kabaret". Ta kreacja stała się znakiem rozpoznawczym dla Minnelli. Za ten film otrzymała Oscara, Złotego Globa. W jednym tygodniu pojawiła się na okładkach magazynu "Time" i "Newsweeka", a soundtrack z muzyką do "Kabaretu" zyskał w Stanach Zjednoczonych status złotej płyty. Kilka lat później Minnelli wystąpiła u boku Roberta De Niro w filmie "New York, New York". Właśnie w tym obrazie wykonała tytułową piosenkę, która później stała się światowym standardem za sprawą Franka Sinatry. Do dziś Minnelli ma na swoim koncie kilkanaście ról filmowych i kilkadziesiąt wydanych płyt, ale sukcesy zawodowe nie szły w parze ze szczęściem w życiu prywatnym.

Pierwszy mąż zdradził ją z ojczymem

Pierwszego męża, Petera Allena, poznała za sprawą swojej mamy. Był młodym tancerzem. Pobrali się w 1967 roku. Już po ślubie dowiedziała się, że jej wybranek jest gejem. Minnelli nakryła go, gdy wróciła nagle do domu bez zapowiedzi. Co więcej, w łóżku zastała swojego męża z ojczymem, Markiem Herronem, który był ostatnim partnerem Judy Garland. Małżeństwo skończyło się po pięciu latach.

Po śmierci matki popadła w depresję i nadużywała alkoholu

Prawdziwym ciosem dla Minnelli była śmierć jej matki. Judy Garland zmarła w 1969 roku w wyniku przedawkowania leków. Z tą stratą Liza nie mogła sobie poradzić. "Dała mi radość życia. Jeżeli byłaby postacią tragiczną, jak mówią, to ja byłabym nikim, wrakiem. A tak nie jest. Przeciętność nigdy nie była dla niej - nudziła ją. Była wielką gwiazdą, wielkim talentem i przez resztę mojego życia będę dumna z tego, że jestem córką Judy Garland" - mówiła aktorka w jednym z wywiadów. Po śmierci matki Minnelli popadła w depresję. Nadużywała też alkoholu. Angażowała się w kolejne związki i romanse, ale szybko je kończyła.

Minnelli nie doczekała się dzieci. Wielokrotnie poroniła

Po rozwodzie Peterem Allenem Liza Minnelli wyszła za producenta filmowego, Jacka Haleya. Związek także nie należał do udanych. Z powodu wybuchowych charakterów małżonkowie często się kłócili. Nadzieja pojawiła się, gdy aktorka zaszła w ciążę. Niestety poroniła, przez co kompletnie się załamała. Wkrótce nastąpił rozwód. Już dwa miesiące po jego sfinalizowaniu Minnelli postanowiła ponownie wyjść za mąż. Tym razem za Marka Gero. Aktorka chciała zostać matką, ale los nie był dla niej łaskawy. Trzykrotnie zachodziła w ciążę i trzykrotnie roniła.

Lata uzależnień odbiły się na jej zdrowiu

Mąż Minnelli znacznie więcej czasu poświęcał grom hazardowym, niż żonie. W pokera przegrywał znaczne sumy. Aktorka z kolei uzależniła się od używek. Do tego stopnia, że kilkukrotnie trafiła na odwyk. Liza Minnelli była uzależniona od leków, antydepresantów i alkoholu. Małżeństwo zakończyło się w 1990 roku. Wkrótce zaczęły się kolejne problemy aktorki. Zachorowała na zapalenie opon mózgowych. Problem był na tyle poważny, że gwiazda trafiła na wózek inwalidzki. Po miesiącach ćwiczeń i rehabilitacji znów stanęła na nogi.

Czwarty mąż Minnelli także okazał się być gejem

Wybawieniem miała się okazać nowa miłość. Swojego czwartego męża Minnelli poznała na koncercie przyjaciela, Michaela Jacksona. David Gest szybko ją oczarował. Ich wystawne wesele odbyło się w hotelu Regent i było prawdziwym wydarzeniem towarzyskim. Na imprezie pojawiło się blisko 800 gości. Niestety krótko po ślubie wyszło na jaw, że Gest jest gejem. Co więcej, mąż próbował izolować aktorkę od przyjaciół. Wkrótce Liza znów zaczęła nadużywać alkoholu i leków psychotropowych. Po jednej z kłótni rozbiła mężowi butelkę na głowie. Sprawa trafiła do sądu. Podczas rozwodu Gest domagał się od żony 10 milionów dolarów zadośćuczynienia. Twierdził, że znęcała się nad nim psychicznie. Sprawa toczyła się przez blisko cztery lata.

Schorowana gwiazda pojawiła się na oscarowej gali

Pojawienie się Lizy Minnelli na gali oscarowej w 2022 roku wywołało falę komentarzy. Aktorka pojawiła się na scenie na wózku inwalidzkim. Była dość rozkojarzona, drżał jej głos i trzęsły się ręce. Wspierała ją wówczas Lady Gaga. Fani byli mocno zaniepokojeni stanem zdrowia aktorki. Choroba zmieniła gwiazdę kina, ale ona wciąż zachowała pogodę ducha. W jednym z wywiadów stwierdziła, że wcale nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa.