- Ja mam w tej chwili ujawniony dokument, ale to jest tylko próbka tych dokumentów, które są do pańskiej dyspozycji, panie prezydencie, które niestety, mówię bez satysfakcji, potwierdzają w 100 procentach zakup i korzystanie w sposób legalny i nielegalny, z Pegasusa. Lista ofiar tych praktyk jest niestety bardzo, bardzo długa - powiedział Donald Tusk podczas posiedzenia Rady Gabinetowej, na które przyniósł plik dokumentów o podsłuchach. Czy nasz obecny prezydent również został ofiarą Pegasusa?

Andrzej Duda o podsłuchach. Najpierw był śmiech

Bogdan Rymanowski postanowił zapytać na antenie Polsatu prezydenta o to, czy ten myśli, że był kiedyś podsłuchiwany. Duda zaśmiał się i od razu powiedział, że nie ma pojęcia o tym, czy inwigilowano jego życie Pegasusem. - Byłby pan zbulwersowany, zszokowany, wściekły, że ktoś podsłuchiwał pana w życiu prywatnym? - zapytał dziennikarz. - Jak się jest prezydentem to całe życie prywatne jest specyficzne. - rzucił na antenie. - Prywatne życie nie powinno być podsłuchiwane - dodał po chwili prezydent. Co więcej uważa o sprawie?

Gdyby się okazało, że jestem podsłuchiwany przez polskie służby, które stoją na straży mojego bezpieczeństwa i państwa, pełniące rolę kontrwywiadowczą, muszę się liczyć, że jestem pod ochroną kontrwywiadu. Tak to jest - oznajmił Duda.

Andrzej Duda wspomniał o odpowiedzialności karnej

Prezydent w rozmowie z Rymanowskim oznajmił, że nie zna przyczyny, dla której mógłby być podsłuchiwany w sposób legalny. Co w przypadku nielegalnego podsłuchu? - Jeżeli ktoś podsłuchiwał nielegalnie, musi ponieść za to odpowiedzialność karną. Jesteśmy demokratycznym państwem prawa - zaznaczył. Duda poprosił premiera, aby sprawdzono w sposób uczciwy, czy służby działają zgodnie z prawem czy wręcz odwrotnie. - Kiedy pan premier powiedział mi już dawno temu, że będzie powoływana taka komisja, powiedziałem: to państwo decydujecie, macie większość w Sejmie, (ale) proszę pamiętać, że służby mają pewne instrumenty i ramy prawne - powiedział Duda. - Jeśli zgodnie, mają prawo, to jest zwalczanie przestępczości. Jeśli niezgodnie, to skandal i odpowiednie osoby powinny ponieść odpowiedzialność - dodał. Po zdjęcia zapraszamy do galerii na górze strony.

