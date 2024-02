O związkach Olgi Bołądź media piszą od dawna. Jej mężem został finalnie przedsiębiorca Jakub Chruścikowski, który ma z aktorką córkę. Zakochani wspaniale prezentowali się podczas ceremonii ślubu, co możemy zaobserwować na Instagramie gwiazdy.

Zobacz wideo Olga Bołądź relacjonowała swoją wizytę u fryzjera

Olga Bołądź wzięła ślub. Ekspert: Całość prezentuje się fenomenalnie

"21.02 Kocham cię" - oznajmiła krótko, acz konkretnie aktorka pod zdjęciem z ceremonii. Zewsząd posypały się gratulacje. "Jejku jak pięknie! Miłości dla was", "Kochani! Ogromne gratulacje!", "Życzę państwu żebyście przez całe życie na siebie patrzyli tak, jak teraz, nie zapominajcie o tym, zakochujcie się w sobie codziennie, w drobnych gestach i nie tylko" - czytamy pod postem Bołądź. Przejdźmy teraz do jej kreacji - jest co podziwiać. - Olga Bołądź postawiła na minimalistyczną i bardzo kobiecą stylizację. Dopasowana sukienka to swoista wariacja ma temat ponadczasowej, ołówkowej spódnicy i klasycznego gorsetu - zauważył stylista, ekspert od fryzur i personal shopper Michał Musiał. Co więcej uważa o kreacji aktorki?

Jest z pazurem, lecz absolutnie nie wulgarnie. Kropką nad i okazały się proste szpilki w szpic i nonszalancka fryzura. W tym przypadku mniej z cała pewnością znaczy więcej. Całość prezentuje się fenomenalnie - ocenił.

Olga Bołądź o związku z przedsiębiorcą

Do tej pory aktorka nie za wiele mówiła o uczuciu, jakie żywi do Jakuba Chruścikowskiego. Pozowała w jego towarzystwie na ściankach, ale nie chciała zdradzać zbyt wiele. Dawniej denerwowały ją publikacje, który dotyczyły jej ślubnych planów. - Tego typu newsy przestały mnie dziwić, czy powodować irytację. Media wielokrotnie mnie już swatały, pisały o zaręczynach, o swoim ślubie także zdarzyło mi się przeczytać. Mogę jedynie powiedzieć, że jestem szczęśliwa. I mam optymistyczne podejście do życia. A kiedy zdecyduję się zalegalizować swój związek, to wszyscy z pewnością się o tym dowiedzą. Ode mnie, a nie z prasy - wyznała w dawnym wywiadzie z Jastrząb Post. Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do galerii.

Olga Bołądź z mężem https://www.instagram.com/olgaboladz_official/