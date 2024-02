Joanna Opozda doczekała się z Antonim Królikowskim syna Vincenta, który w 2024 roku obchodzi drugie urodziny. Syn aktorów co pewien czas pokazywany jest na Instagramie mamy - widać, że jest między nimi wspaniała więź. Aktorka pragnie stworzyć synkowi jak najlepsze dzieciństwo, dlatego dba o to, aby Vincent zapamiętał z tego okresu wiele wspaniałych momentów. Niewątpliwie jednym z nich będą drugie urodziny syna aktorów. Zobaczcie, jakie dekoracje przygotowała jego mama.

Joanna Opozda i urodziny Vincenta. Szał i obłęd

Aktorka postanowiła przyozdobić dom z okazji święta jej syna. Nie zabrakło ozdobnej ścianki z napisem "2 urodziny Vincenta", wielu kolorowych balonów oraz basenu z piłeczkami. Vincent na pewno jest zachwycony takimi atrakcjami. Co ciekawe, aktorka spędza z synem wiele czasu - nie tylko w jego urodziny. Nie oddała Vincenta do żłobka, ani nie skorzystała z pomocy niani. - Vincent ma już dwa latka, przechodzi bunt dwulatka i jest bardzo atencyjny. On teraz mnie sprawdza, krzyczy, jest go wszędzie pełno. Nie jest łatwo, ma problemy z drzemkami, z zasypianiem, tu odsmoczkowanie, odpieluchowanie. Tego jest tak dużo i wszystko się nakłada w tym trudnym czasie, ale cóż - wyznała ostatnio dla Jastrząb Post. Aktorka postanowiła zrezygnować także z części współprac na rzecz wychowywania syna.

Dostałam parę propozycji, ale niestety musiałam je odrzucić ze względu na to, że chcę być z dzieckiem. (...) Nie wyobrażam sobie np. iść do teatru w tym momencie i całymi dniami siedzieć gdzieś na próbach czy wyjeżdżać. Nie ma takiej możliwości - oznajmiła.

Antoni Królikowski nie mieszka z synem. Tak mówił o tacierzyństwie

Aktor od dawna tkwi z byłą partnerką w napiętych relacjach. Dawna para potrafiła miesiącami przezywać się w mediach. Warto zaznaczyć, że wciąż nie otrzymali rozwodu. Joanna Opozda często mówi o tym, że jest samodzielną mamą, a co z kolei o byciu rodzicem mówił Królikowski? - To jest coś niesamowitego i kocham Vincenta. Te wszystkie decyzje, które podejmujesz, to podejmujesz ze świadomością tego, że za chwilę zobaczy to twój potomek, że to, co robisz w życiu, będzie dla kogoś jakimś wzorem. Ja to od lat miałem też tak z rodzeństwem, ale to jest inny level - wyznał aktor w dawnej rozmowie z Jastrząb Post. Po zdjęcia zapraszamy do galerii na górze strony.

