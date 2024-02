Premiera nowej edycji "Tańca z gwiazdami" zbliża się wielkimi krokami. Dagmara Kaźmierska już rzuciła się w wir przygotowań. Jej trenerem i partnerem na parkiecie został Marcin Hakiel. Po ogłoszeniu uczestnictwa w show celebrytka mierzyła się z przykrymi komentarzami. Widzowie zarzucali produkcji, że do tanecznego show angażuje osobę z kryminalną przeszłością. W obronę Kaźmierskiej stanął sam Hakiel, który zwrócił się bezpośrednio do autorów. "Mam prośbę o nieobrażanie się (na wzajem - red.) na moim profilu. Jak komuś nie odpowiadają moje treści, to żegnam. Każdy z nas ma swoją przeszłość, polecam przeprowadzić rachunek sumienia, zanim zacznie się obrzucać błotem bliźniego" - napisał pod zdjęciem z "królową życia". Stresy związane z udział w programie Kaźmierska może rozładowywać w luksusowym apartamencie. Zobaczcie, jak się urządziła.

Dagmara Kaźmierska wynajęła luksusowy apartament. W salonie stanął... tron

Na początku programu "Królowe życia" Dagmara Kaźmierska mieszkała w Kłodzku. Celebrytka sama zaprojektowała dwupoziomowe mieszkanie, którego wystrój przyprawia o zawrót głowy. W swojej autobiografii podkreślała, że lubi, żeby było "na bogato", co doskonale odzwierciedlało jej lokum, które bardziej przypominało barokowy pałac niż zwyczajny dom. "Zawsze lubiłam bogaty, pałacowy styl i chciałam, żeby tak wyglądało moje mieszkanie. Kiedy wróciłam z USA, spełniłam swoje marzenie i urządziłam się tak pięknie, jak tylko umiałam" - pisała w książce. Celebrytka jakiś czas temu przeprowadziła się do wynajmowanego apartamentu we Wrocławiu, aby był bliżej syna. Conan właśnie do tego miasta wyprowadził się na studia. - Co drugi tydzień wyjeżdżam z Polski. Cały czas gdzieś latam. Jak ja mam jechać dwie godziny ode mnie z miasta do Wrocławia, to mnie szlag trafia. Stąd mam wszędzie blisko i autostrady. O to mi chodzi - mówiła jeszcze w programie "Królowe życia". Po dłuższych poszukiwaniach celebrytka wybrała luksusowy wrocławski wieżowiec Sky Tower i ulokowała się na 32. piętrze z zapierającym dech w piersiach widokiem na miasto. Mimo że lokum Kaźmierskiej jest jedynie wynajmowane, to w środku nie mogło zabraknąć kluczowego elementu. W salonie stanął złoty tron, idealne miejsce dla "królowej życia". Zobaczcie też, jak wygląda ociekający złotem dom celebrytki w Kłodzku.

Dagmara Kaźmierska o poszukiwaniach "drugiej połówki". Złożyła ważną deklarację

Dagmara Kaźmierska oprócz przygotowań do "Tańca z Gwiazdami" na antenie Polsatu ma także swoje własne show. W formacie "Dagmara szuka męża" celebrytka rozbawia do łez, próbując znaleźć swoją drugą połówkę. W ostatnim wywiadzie z Plejadą Kaźmierska przyznała, że jeszcze nie znalazła "tego jedynego", ale nie traci nadziei. "Królowa życia" ma jednak plan. Jeśli naprawdę się zakocha, to uczucie przypieczętuje na wizji. - Kiedyś będzie. Mamy dopiero pierwszy sezon i już chcecie, żebym znalazła męża?(...) Może się zakocham i koniec. Wtedy na pewno będzie ślub na wizji - wyznała. Kaźmierska wyjawiła także, co na temat udziału w programie sądzi jej syn.