O tym medialnym sporze huczała cała Polska. Wszystko zaczęło się od tego, że Małgorzata Rozenek zarzuciła Kindze Rusin, iż ta wykorzystuje walkę o prawa zwierząt do promocji własnych kosmetyków. Na odpowiedź Rusin nie trzeba było długo czekać. Dziennikarka znana jest zresztą z tego, że nie gryzie się w język. Teraz Rusin ma poważne zarzuty do Krzysztofa Stanowskiego i jego działalności w Kanale Zero. Stanowski nie pozostawia zresztą jej komentarzy bez odpowiedzi, a w dodatku nie przebiera w środkach. "Pozostaje mi z godnością przyjmować ciosy tej rozhisteryzowanej baby" - napisał na platformie X. I chociaż konflikt ze Stanowskim mógł być dla Rozenek świetną okazją, aby dogryźć Rusin, żona Majdana w tej sytuacji staje po stronie koleżanki po fachu.

Małgorzata Rozenek wspiera Kingę Rusin w konflikcie z Krzysztofem Stanowskim

Temat Krzysztofa Stanowskiego w rozmowie z Małgorzatą Rozenek poruszyła dziennikarka portalu Świat Gwiazd. Spytała celebrytkę, czy woli Kanał Sportowy, czy Kanał Zero. Okazuje się, że Rozenek nie jest fanką żadnego z tych projektów. "Jestem osobą naprawdę niepodzielającą entuzjazmu na temat redaktora Stanowskiego ani tego, co robi zawodowo, ani tego, jak zachowywał się przez ostatnich parę lat" - odparła i niespodziewanie nawiązała do Rusin. "Nie chcę rozpoczynać dramy, bo wiem, że moja koleżanka po fachu, Kinga, jest teraz z nim na wojennej ścieżce".

Tak, jak rzadko mam okazję się z Kingą Rusin zgodzić, tak w tym przypadku się zgadzam

- podsumowała Małgorzata Rozenek. Zaskoczeni?

O co chodzi w konflikcie Kingi Rusin z Krzysztofem Stanowskim?

Kanał Zero wystartował 1 lutego i błyskawicznie zdobył ogromny rozgłos za sprawą wywiadu z Andrzejem Dudą, który Stanowski przeprowadził razem z Robertem Mazurkiem. Niedługo później do studia Kanału Zero zaproszono Samuela Pereirę. Kinga Rusin podsumowała to w dosadnych słowach, zarzucając Stanowskiemu chęć ocieplenia wizerunku osób związanych z poprzednią władzą. "Wszystko się potwierdza - robią politykę i pieniądze na dawaniu zasięgów aparatczykom PIS-u. Był łamacz konstytucji Duda, a wczoraj naczelny hejter TVP Pereira. Lista takich jak oni jest długa, więc czeka nas jeszcze wiele takich pseudo wywiadów" - napisała. Krzysztof Stanowski odniósł się do tego na platformie X, twierdząc, że Rusin ma obsesję na jego punkcie. Dziennikarka nie przejęła się jednak tym komentarzem i skrytykowała w mediach społecznościowych także rozmowę z Kanale Zero z Przemysławem Czarnkiem. "Operacja zmiany wizerunku w pełnej krasie. Czyżby to jednak Czarnka szykowano do walki o prezydenturę? Jeśli tak, to dostał w prezencie (za darmo?) niezły początek kampanii" - pisała