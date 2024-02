Wspomniana fundacja walczy z nowotworami krwi oraz innymi chorobami, które dotyczą układu krwiotwórczego. Z racji gali 22 lutego DKMS zaprosiło kilka osób ze świata show-biznesu utożsamiające się z ideą tej organizacji. Nie mogło zabraknąć zatem Dody czy Julii Kamińskiej. Jesteście ciekawi, jak wspomniane sławy prezentowały się tego dnia?

Doda w różu i frędzlach. Co za sylwetka

Artystka w ostatnich miesiącach pokazywała się na ściankach w kozakach z frędzlami. Tego typu obuwie w kolorze czarnym można było zauważyć u niej podczas wiosennej ramówki Polsatu, gdzie Doda ubrana była w stylu "mob wife". Tym razem postawiła na całkowicie różową i kobiecą stylizację. Lekka sukienka na ramiączka zakończona była frędzlami i wspaniale podkreślała wysportowaną sylwetkę Dody. Warto poświęcić również uwagę fryzurze wokalistki. Uczesana została w modnego koka typu "sleek bun", który przepięknie wyszczupla rysy twarzy. Monochromatyczność całej stylizacji Doda przełamała czarną, skórzaną kurtką, którą miała na sobie przed wejściem na wydarzenie. Co uważacie o całej kreacji?

Doda na 15-leciu DKMS

Julia Kamińska postawiła na klasykę

Aktorka znana z "BrzydUli", "Wkręconych", "Na dobre i na złe" oraz "Singielki" wybrała klasyczną stylizację z efektem "wow". Założyła bowiem czerwoną sukienkę w fasonie midi i pasujące do tego czerwone szpilki. Przy tak intensywnym kolorze postawiła na subtelny makijaż bez czerwonych ust. Styl tytułowej "BrzydUli" zachwyca wielu od lat, dlatego też pojawiły się pytania o to, czy Kamińska ubiera się sama. Ponad trzy lata temu aktorka wyznała, że korzysta z porad stylisty. - To nie są moje decyzje. Moje decyzje modowe podejmuje Bartek Indyka, któremu ufam w 100 proc. (...) Ja obserwowałam Bratka i widziałam, w jaki sposób ubiera moje różne koleżanki z branży i bardzo mi się to podobało. Stwierdziłam, że dogadamy się, a potem się spotkaliśmy w jakiejś knajpie i bardzo miło nam się rozmawiało. Ale faktycznie docieraliśmy się przez jakiś czas - powiedziała gwiazda dla dziendobry.tvn.pl. Więcej zdjęć znajdziecie w galerii.

Julia Kamińska na 15-leciu DKMS